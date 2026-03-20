Snūkera leģenda Ronijs O'Salivans sasniedz lielāko breiku sporta veida vēsturē
Angļu snūkera spēlētājs Ronijs O'Salivans piektdien Jušaņā pasaules snūkera tūres (WST) "World Open" turnīra ceturtdaļfinālā sasniedza visu laiku lielāko breiku, mačā ar velsieti Raienu Deju gūstot 153 punktus pēc kārtas.
50 gadus vecais anglis, kurš ir septiņkārtējs pasaules čempions un tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem snūkeristiem, pirmajā freimā pēc 16 gūtajiem punktiem un Deja kļūdas spēli atsāka ar brīvo bumbu un raidīja lūzā zaļo bumbu, pēc kā sēriju turpināja ar 15 sarkanajām bumbām, 13 melnajām un divām rozā.
Iepriekšējais WST tūres oficiālo sacensību rekords bija 148 punkti, ko 2004. gadā sasniedza Džeimijs Bērnets. Maksimālais breiks bez brīvajām bumbām snūkerā ir 147 punkti.
O'Salivans pusfinālu sasniedza ar pārliecinošu 5-0 uzvaru pār Deju (WST 36.), kurš iepriekšējā kārtā atspēlējās no 2-3 un ar 5-4 pārspēja Latvijas labāko spēlētāju Artēmiju Žižinu (WST 76.).
Savas spožās karjeras laikā O'Salivans maksimālos breikus bija sasniedzis 17 reizes, kas ir profesionālā snūkera pasaules rekords. "World Open" pusfinālā O'Salivans (WST 12.) tiksies ar ķīnieti Jize Vu (WST 11.).