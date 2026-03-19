Lionels Mesi kļūst par otro futbolistu pasaulē, kurš sasniedz 900. gūto vārtu atzīmi
Futbola superzvaigzne Lionels Mesi trešdien guva savus 900. vārtus profesionālajā futbolā, taču ar to nebija gana, lai Maiami "Inter" pārvarētu Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācijas (CONCACAF) Čempionu kausa astotdaļfinālu.
"Inter" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Nashville", divu maču summā rezultāts bija 1:1, bet ceturtdaļfinālu, pateicoties izbraukumā gūtajiem vārtiem, sasniedza Nešvilas futbolisti. Mesi vārtus guva spēles septītajā minūtē, panākot 1:0 Maiami komandas labā.
Krištianu Ronaldu 900. vārtus karjerā guva 39 gadu vecumā, un viņam vajadzēja par aptuveni 100 mačiem vairāk, lai sasniegtu to robežu. Mesi savu 39 gadu dzimšanas dienu atzīmēs jūnijā.
Lionels Mesi tātad kļuvis par otro futbolistu pasaulē, kurš savas karjeras laikā iesit vismaz 900 vārtus. Ar 762 vārtiem šajā rādītājā trešais ir Brazīlijas futbola leģenda Pele, bet 756 guva cits šīs valsts spīdeklis Romariu. Virs 700 karjeras vārtiem guvuši arī Josefs Bicans un Ferenss Puskāšs. No aktīvajiem futbolistiem 693 vārti karjerā Robertam Levandovskim, kurš pagaidām ir septītais, taču rādītājā var pakāpties.