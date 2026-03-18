Lietuvu šokē melnādaina futbolista zvēriska saduršana gaišā dienas laikā - no nāves viņu paglābis varonīgs garāmgājējs
Lietuvu satricinājis zvērisks uzbrukums dienvidu pilsētā Alītā, kurā smagi ievainots vietējā futbola kluba “Dainava” nigēriešu leģionārs Džeremaija Obi Činonso. Kā vēsta “Delfi.lt”, uzbrukums notika gaišā dienas laikā, un no nāves viņu izglābis kāds vīrietis, kurš nebaidījās stāties pretim bruņotam noziedzniekam.
Uzbrukums 2005. gadā dzimušajam spēlētājam noticis ap pulksten 11, un viņš ar smagām traumām nogādāts slimnīcā. Vietējā policija vēsta, ka iespējamais ļaundaris, kāds 2007. gadā dzimis jaunietis ir aizturēts.
Tiek ziņots, ka nigēriešu futbolistu no drošas nāves paglābis kāds garāmgājējs. 33 gadus vecais Alds Petrausks tobrīd gājis pie klienta. “Pa gabalu redzēju, ka notiek kaut kas slikts. Redzēju, ka uzbrucējs ir maskā ar nazi rokā. Es skrēju pie viņiem,” viņš pastāstīja portālam “AlytusPlius”. Kad Alds pieskrējis, abi gulējuši uz zemes. “Nebija laika. Es ātri ar kājām saspiedu agresora roku, viņš pretojās. Kaut kā izdevās izraut nazi un aizmest. Asinis, spriedze, adrenalīns, viss notika vienā mirklī.”
Viņš norādīja, ka uzbrucējs vairākas reizes iedūra savam upurim, cenšoties trāpīt galvā un kaklā. “Es kliedzu futbolistam, lai viņš bēg, taču viņš nebēga, bet cīnījās, aizsargājās. Tomēr grūti izturēt pret cilvēku ar nazi. Vēlāk es futbolistam jautāju, kādēļ viņš nebēga. Viņš teica, ka pats nesaprot, visticamāk, pie vainas stress,” stāstīja varonis.
Par to, ka noziedznieks bija gatavojies savai ļaundarībai, liecināja tas, ka viņa somā bija arī cirvis, vēsta “delfi.lt”.
Pats ļaundaris uzvedies dīvaini, it kā apreibinošu vielu ietekmē. “Viņš man teica, ka grib nonākt cietumā. Viņam ir tikai 18 gadi. Kad viņš gulēja uz zemes, es jautāju, ko viņš dara. Viņš teica, ka motīva nebija, vienkārši viņš grib nonākt cietumā,“ teica Alds Petrausks.
Ne visi palīdzēja aizturēt ļaundari. “Pagāja garām vecāka gadagājuma cilvēki, es lūdzu izsaukt policiju, bet viņi aizgāja. Nav viegli turēt aizturēto un izsaukt policiju,” viņš sacīja. Policija ieradās pēc divām minūtēm. Vēlāk Petrauskam palīdzēja kāds vīrietis no blakus mājas. Pats ievainotais futbolists bija šoka stāvoklī. “Es lūdzu viņu apsēsties un nomierināties, bet viņš atkārtoja, ka jāzvana trenerim, viņam ir sacensības. Es saku – man nav numura. Pēc tam viņš apgūlās un sāka kliegt no sāpēm,” stāstīja glābējs. Pēc tam ļaudis sāka pienākt, atnesa pārsienamos materiālus, lai apturētu asiņošanu.
Pats Alds atzina, ka viss notika tik ātri, ka ir grūti visu atcerēties. “Es biju šokēts,” viņš atzina. Izrādījās, ka drāmu pa logu bija vērojusi viņa sieva, kura no attāluma savu vīru nemaz neatpazina. “Sieva piezvanīja un saka: “Redzu pa logu, ka guļ divi ievainotie. Es viņai saku, ka arī es šeit esmu.” Viņš piebilda, ka sieva viņu nebāra par riskēšanu. “Saprotam, ka tas ir bīstami, bet pienākums ir svarīgāks,” viņš sacīja. “Es nedomāju par risku. Vienkārši instinkts palīdzēt. Labāk rīkoties, nekā vēlāk nožēlot, ka neko neizdarīju.”
Kluba direktors Židrūns Lukošūns pavēstīja, ka spēlētājam Alītā veikta operācija un būs nepieciešama papildu aprūpe, tādēļ viņš nogādāts uz Kauņu.
Savukārt Lietuvas Futbola federācija nosodījusi rasistisko uzbrukumu Činonso. "Rasismam nav vietas futbolā vai sabiedrībā, Ikvienam spēlētājam neatkarīgi no tautības, ādas krāsas vai izcelsmes ir jājūtas drošībā," lrt.lt citē federācijas prezidenta Edgara Stankēviča paziņojumu.