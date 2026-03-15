“Šīs ir sliktākās spēles vēsturē.” Ukrainas paralimpieši boikotēs Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu noslēgumu
Ukrainas komanda boikotēs Milānas un Kortīnas ziemas paralimpisko spēļu noslēguma ceremoniju, norādīja Ukrainas Paralimpiskā komiteja.
Ukraina, Latvija un vēl vairākas valstis nepiedalījās arī atklāšanas ceremonijā, solidarizējoties ar Ukrainu un reaģējot uz Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) un Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) pieņemto lēmumu ļaut desmit agresorvalstu sportistiem startēt ziemas paralimpiskajās spēlēs.
"Tur [noslēguma ceremonijā] tiks pacelts slepkavnieciskas valsts karogs. Šīs paralimpiskās spēles ir sliktākās vēsturē," sarunā ar aģentūru DPA Ukrainas paraliempiešu nepiedalīšanos noslēguma ceremonijā komentēja Ukrainas Paralimpiskā komitejas prezidents Valērijs Suškevičs.
"Krievijas zelta medaļnieki savas medaļas ir veltījuši Vladimiram Putinam, nevis valstij vai Krievijas tautai. Tas liecina, ka sportisti pārstāv ne tikai savu valsti, bet arī terorismu, karu un militārus uzbrukumus. Tas ir briesmīgi," viņš piebilda.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijas delegācijas vadītāja Zane Skujiņa-Rubene apstiprināja, ka noslēguma ceremonijā nepiedalīsies arī ne Latvija, ne Igaunija un Lietuva.
Milānas un Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles noslēgsies svētdien.