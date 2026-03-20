LOK vadība pēc olimpisko spēļu beigām tikusies ar SOK prezidenti Koventriju
Latvijas Olimpiskā komiteja informējusi, ka tās vadība šonedēļ viesojusies Šveices pilsētā Lozannā, kur Starptautiskās Olimpiskās komitejas telpās notikušas dažādas tikšanās, ieskaitot ar organizācijas prezidenti Kirstiju Koventriju.
Kā norāda Latvijas Olimpiskā komiteja, tad Lozannā vienas dienas ietvaros notikušas dažādas tikšanās ar dažādu Starptautiskās Olimpiskās komitejas departamentu pārstāvjiem.
Tāpat notikusi tikšanās ar SOK prezidenti Kirstiju Koventriju. Tās laikā apspriests plašs jautājumu loks - no ziemas olimpisko spēļu Milānā un Kortīnā rezultātiem un secinājumiem līdz nākamo pasākumu aktualitātēm un daudziem citiem tematiem. Neminot konkrēti par kādiem jautājumiem, taču LOK norādījis, ka ir iezīmējis savu pozīciju attiecībā uz būtiskiem olimpiskās kustības un starptautiskās sporta vides jautājumiem.
— LOK (@Olimpiade_lv) March 19, 2026
2026. gada ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā notika februārī, bet paralimpiskās spēles martā. Latvija izcīnīja divas medaļas olimpiskajās spēlēs - Elīna Ieva Bota kļuva par sudraba medaļnieci kamaniņu sportā, bet Roberts Krūzbergs par bronzas medaļas ieguvēju šorttrekā. Savukārt paralimpiskajās spēlēs pie bronzas tika jauktais duets, Poļina Rožkova un Agris Lasmans ratiņkērlingā.
Gan ziemas olimpiskās, gan paralimpiskās spēles neiztika bez dažādiem skandāliem. Olimpiskajās spēlēs ar piemiņas ķiveri Krievijas izraisītā kara kritušajiem skeletonā SOK liedza startēt ukrainim Vladislavam Heraskevičam, savukārt paralimpiskajās spēlēs tika ļauts agresorvalsts pārstāvjiem startēt zem sava valsts karoga.