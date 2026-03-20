Tikai 27 gadu vecumā mūžībā devies bijušais lietuviešu biatlonists
Lietuvas Biatlona federācija paziņojusi, ka 27 gadu vecumā mūžībā devies bijušais biatlonists un olimpietis Lins Banis.
Banis 2022. gadā startēja Pekinas olimpiskajās spēlēs, izcīnot 79. vietu individuālajā sacīkstē un 90. vietu sprintā. Tāpat viņam kopā ar Lietuvas izlasi 14. vieta stafetē. Individuāli Banis nespēja konkurēt par augstākajām vietām augstākā līmeņa sacensībās.
Tāpat Banis piedalījies trijos pasaules čempionātos, dažādos Pasaules kausa posmos un bija kļuvis arī par Lietuvas čempionu. 2024. gadā Banis lēma noslēgt aktīvā sportista gaitas.
Šobrīd nav zināms, kāda iemesla dēļ Banis devās mūžībā. Tomēr gan Lietuvas biatlona kopiena, gan šajā sporta veidā iesaistītie ar sirsnību atcerējās Bani, viņa rakstura izpausmes un dažādos notikumus biatlonā. Neviens gan īsti neskaidroja apstākļus, kādos Banis miris, taču atcerējās ar pozitīvismu.
Paredzēts, ka atvadīšanās no biatlonista paredzēta 21. martā.