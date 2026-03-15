Latvija delegācija boikotēs ziemas paralimpisko spēļu noslēguma ceremoniju

Latvijas delegācija nepiedalīsies ziemas paralimpisko spēļu noslēguma ceremonijā.
Šodien 08:19
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) un tās sportisti nepiedalīsies ziemas paralimpisko spēļu noslēguma ceremonijā, apstiprināja delgācijas vadītāja Zane Skujiņa-Rubene.
Kā liecina Starpatautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) publicētais dalībnieku saraksts, Latvija nav nominējusi karognesējus noslēguma ceremonijā, taču plāno piedalīties noslēguma ceremonijā.
Skujiņa-Rubene teica, ka IPC publicētā informācija nav patiesa, un Latvijas delegācija nepiedalīsies ceremonijā, tāpat kā to nedarīšot arī Lietuva un Igaunija.
Latvija un vēl vairākas valstis nepiedalījās arī atklāšanas ceremonijā, solidarizējoties ar Ukrainu un reaģējot uz IPC un Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) pieņemto lēmumu ļaut desmit agresorvalstu sportistiem startēt ziemas paralimpiskajās spēlēs.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles noslēgsies svētdien.