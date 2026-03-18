"Manuprāt, tas ir muļķīgi!" Olimpiskā zelta metiena īpašnieks no hokeja Slavas zāles vēlas atgūt zīmīgu ripu
ASV hokejists Džeks Hjūzs, kurš kļuva par uzvaras vārtu autoru 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrā, izteicies, ka vēlas savā īpašumā iegūt ripu, ar kuru guva izšķirošo golu.
Džeks Hjūzs finālspēles papildlaikā ar metienu pārspēja Kanādas vārtsargu Džordanu Biningtonu un tādējādi kļuva par uzvaras ripas autoru. Tas ļāva ASV triumfēt olimpiskajā hokeja turnīrā pirmo reizi kopš 1980. gada, kad notika tā saucamais brīnums uz ledus.
Pēc olimpisko spēļu beigām Hjūzam tikusi liela uzmanība, viņam viesojoties vairākos populāros ASV izklaides šovos. Savukārt februāra beigās vienā no daudzajām intervijām viņa uzmanību piesaistīja jautājums, vai ieguvis savā īpašumā uzvaras vārtu ripu. "Nezinu, kur tā ir. Zinu tikai to, ka tā nav pie manis," toreiz teica Hjūzs.
Izrādījās, ka uzvaras vārtu ripa kopā ar citu atribūtiku nodota hokeja Slavas zālei, kas izveidojusi atsevišķu plauktu par godu 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīram. Bez Hjūza uzvaras ripas tajā redzama arī sieviešu hokeja turnīra finālspēles ripa, ar kuru zeltu amerikānietēm nodrošināja Megana Kellere, tāpat ASV formas, Breidija Tkačaka nūja un cita atribūtika.
"Šīs ziedotās lietas demonstrē izšķirošos notikumus uz pasaules lielākas hokeja skatuves. Tās arī liecina par spēcīgiem stāstiem, lepnumu par savu nāciju un hokeja vēsturi augstākajā līmenī. 2026. gada olimpisko spēļu plaukts ļaus neaizmirst šos notikumus un paspilgtināt mūsu viesu pieredzi," teica hokeja Slavas zāles vadītāja Džeimija Dinsmore.
"Es cenšos to iegūt savā īpašumā," ar to gan mierā nav Hjūzs. "Manuprāt, ir muļķīgi, ka tā atrodas hokeja Slavas zālē. Tas ir mans viedoklis gan. Kāpēc lai viņiem būtu šī ripa? Neredzu iemeslu, kāpēc man vai Meganai tā nevarētu būt," turpināja Hjūzs, kurš gan savas aizņemtības dēļ ar Slavas zāli sazinājies nav, taču plānojot to darīt.
"Es to nemaz sev nevēlos," vēlāk savu kaujiniecisko toni mainīja hokejists. "Vēlos to iegūt sava tēva dēļ. Zinu, ka viņš ļoti, ļoti gribētu to saņemt. Savas karjeras laikā neko daudz krājis neesmu, taču mans tēvs gan par mums visiem trim krāj. Zinu, ka ripai būtu īpaša vieta," teica Hjūzs. Hokejista tēvs Džims Hjūzs vāc materiālus un atmiņas par visu trīs atvasēm profesionālā hokeja gaitās - Kvins Hjūzs spēlē Minesotas "Wild", Lūks Hjūzs Ņūdžersijas "Devils".