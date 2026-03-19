Sievu sabraukušais titulētais riteņbraucējs Deniss atgriežas soctīklos ar sabiedrību šokējošu ierakstu
Vairākkārtējais pasaules čempions un divkārtējais olimpisko spēļu medaļnieks, austrāliešu riteņbraucējs Roans Deniss, kurš 2023. gadā ar savu automašīnu sabrauca sievu, arī olimpisko riteņbraucēju Melisu Hoskinsu, pēc ilgas klusēšanas atgriezies sociālajos tīklos un uzreiz iekūlies jaunā skandālā.
Pagājušajā gadā 35 gadus vecais Roans Deniss saņēma 17 mēnešu nosacītu cietumsodu par traģēdiju, kurā tika nonāvēta viņa sieva. 32 gadus vecā Hoskinsa nomira slimnīcā 2023. gada 30. decembrī pēc tam, kad viņu pie ģimenes mājas Adelaidē sabrauca vīra vadītā automašīna.
Tiesa toreiz atzina, ka Deniss nebija krimināli atbildīgs par sievas nāvi, taču viņš bija ignorējis sievas drošību, turpinot vadīt automašīnu, kamēr viņa bija pieķērusies pie automašīnas. Tiesā tika liecināts, ka liktenīgajā vakarā pāris sastrīdējās par virtuves remontu, un Deniss nolēma braukt prom. Melisa uzlēca uz automašīnas motora pārsega un satvēra durvju rokturi, mēģinot to apturēt, bet pie stūres sēdošais Deniss turpināja braukt, līdz viņa nokrita un pakļuva zem automašīnas. Viņas ķermenis kādu laiku tika vilkts pa ceļu, vēstīja vietējie mediji. Nosakot sodu, tiesnesis pieņēma Denisa nožēlu un atzina, ka Deniss bija centies noslāpēt kaislības, taču tas neattaisnoja viņa rīcību, kamēr sieva bija uz automašīnas.
Viņa “Instagram” konts kopš sievas nāves bija neaktīvs, un bija redzama viena publikācija, kurā attēlota viņa ģimene pie Ziemassvētku eglītes mazāk nekā nedēļu pirms traģēdijas.
Nu Roans Deniss atkal tur parādījās, un publikācija šokēja sabiedrību. Bijušais čempions, kuram joprojām ir aizliegts vadīt transportlīdzekli, publicēja mazgātā melnā “Porsche” attēlu ar parakstu “Kas par absolūtu ieroci”.
Dienvidaustrālijas Upuru tiesību komisāre Sāra Kvika Denisa ierakstu nosauca par “dziļi aizskarošu” un paziņoja, ka tas parāda “skaidru izpratnes trūkumu par reālo un ilgstošo ietekmi”, ko bija izraisījusi viņa rīcība. “Tas arī atspoguļo pilnīgu necieņu pret Melisu un viņas ģimeni, kuri katru dienu turpina dzīvot ar šī kaitējuma sekām.”
Ar to nepietika, un Deniss soctīklos arī savus bērnus nodēvējis par “absolūtiem ieročiem”.
Jāpiebilst, ka Denisam sākotnēji tika izvirzītas apsūdzības bīstamā braukšanā, kas izraisījusi nāvi, un neuzmanīgā braukšanā, taču vēlāk viņš atzina savu vainu mazāk nopietnā apsūdzībā par iespējamā kaitējuma radīšanu vainu pastiprinošos apstākļos. Sākotnēji viņam draudēja līdz pat 15 gadiem aiz restēm.
Deniss un Hoskinsa iepazinās Londonas olimpisko spēļu laikā 2012. gadā un apprecējās 2018. gadā. Viņus uzskatīja par Austrālijas riteņbraukšanas "zelta pāri", ģimenē piedzima divi bērni. Izveidojot ģimeni, Hoskinsa noslēdza profesionālās riteņbraucējas karjeru. 2015. gadā viņa kļuva par pasaules čempioni komandu iedzīšanā 2015. gadā, piedalījās divās olimpiskajās spēlēs. Savukārt seškārtējais pasaules čempions Deniss noslēdza profesionāļa karjeru 2023. gadā, pirms tam izcīnot sudraba medaļu Londonas olimpiādē un bronzas medaļu Tokijas olimpiādē, kā arī triumfējot Sadraudzības spēlēs 2022. gadā.