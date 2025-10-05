Skumjā notikuma dēļ uz mirkli pat bija apdraudēta Lūisa Hamiltona dalība Singapūras posmā.
Hamiltona sēras, brutāls hokeja amatieru kautiņš un latvieši neiztur konkurenci
Latvijas sporta draugiem aizejošā nedēļa bija pilna ar spraigiem notikumiem, ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Ķekavas un Priedaines hokejisti sarīko brutālu izrēķināšanos Entuziastu hokeja līgas spēlē, kolorītais hokejists Kristiāns Zelts par atteikumu veikt narkotiku testu palicis bez autovadītāja apliecības un būs spiests šķirties no pamatīgas naudassumas. Savukārt virkne mūsu hokeja talantu zaudējuši iespēju jauno sezonu sākt, pārstāvot Nacionālās hokeja līgas klubus. Tikmēr Kristaps Porziņģis sekmīgi gatavojas savai pirmajai sezonai Atlantas “Hawks” kreklā, bet Dāvis Bertāns un Rolands Šmits aizvadījuši varenas pirmās spēles ULEB Eirolīgas sezonā, bet Rodions Kurucs un Artūrs Žagars turpina atlabt no savainojumiem. Milzu sēras arī septiņkārtējā Pirmās formulas pasaules čempiona Lūisa Hamiltona dzīvē.