52 gadu vecumā miris divkārtējais pasaules čempions pūlā Mika Immonens
52 gadu vecumā svētdien Ņujorkā no vēža miris divkārtējais pasaules čempions pūlā soms Mika Immonens, ziņo Lielbritānijas sporta promouteru kompānija "Matchroom Sport".
52 gadu vecumā svētdien Ņujorkā no vēža miris divkārtējais pasaules čempions pūlā soms Mika Immonens, ziņo Lielbritānijas sporta promouteru kompānija "Matchroom Sport".
Londonā dzimušais, bet Helsinkos augušais Immonens, kurš bija pazīstams ar iesauku Ledusvīrs, savos labākajos gados tika uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem spēlētājiem šajā sporta veidā.
"Matchroom Sport" atzīmē, ka soma "bezbailīgais spēles stils un neticamie sitieni iekaroja līdzjutēju atzinību visā pasaulē". Biljardista Immonena labākie gadi bija no 2000. līdz 2010.gadam, kad somu leģenda ieguva divus ASV atklātā čempionāta uzvarētāja titulus pūlā (2008.-2009.).
2001. gadā viņš Velsas pilsētā Kārdifā uzvarēja pasaules čempionātā "Pool 9", bet 2009.gadā Manilā - pasaules čempionātā "Pool 10". Immonens ir vienīgais soms, kurš kļuvis par pasaules čempionu.
Viņš regulāri piedalījās "Mosconi" kausa izcīņā Eiropas komandas sastāvā, pārstāvot Eiropas komandu cīņā ar ASV biljardistiem 15 reizes, kas ir otrais labākais rādītājs eiropiešu vidū, palīdzot komandai uzvarēt četrās sacensībās un 2008.gadā iegūstot mača vērtīgākā spēlētāja titulu.
- 2010. gadā Immonens tika atzīts par "desmitgades spēlētāju", bet 2012.gadā kopā ar Petri Makonenu uzvarēja Pasaules kausā pūlā.
- 2023. gada decembrī Immonenam, kurš dzīvoja ASV, tika diagnosticēts resnās un taisnās zarnas vēzis.
- 2024. gada maijā veiktajās pārbaudēs vēža pazīmes netika konstatētas, tomēr slimība atjaunojās 2024.gada jūlijā.
- 2014. gadā Immonens kļuva par pirmo somu, kurš tika iekļauts Amerikas Biljarda kongresa slavas zālē.