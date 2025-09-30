Bijušais Latvijas izlases stūrmanis Luka Banki jau ticis pie jaunas darbavietas
Itālijas Basketbola federācija paziņojusi, ka par vīriešu izlases nākamo galveno treneri iecelts Luka Banki, kurš no 2021. gada pavasarim līdz 2025. gada rudenim trenēja Latvijas valstsvienību.
Ar Luku Banki noslēgts līgums uz trīs gadiem. Viņš Itālijas vīriešu basketbola izlases amatā aizstās Džanmarko Poceko, kurš paziņoja par darba neturpināšanu pēc izstāšanās no 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā. Tajā itāļi izstājās pēc astotdaļfināla, zaudējot Slovēnijai.
Benvenuto in Azzurro, coach! ✍️💙— Italbasket (@Italbasket) September 30, 2025
🔗 https://t.co/3msKxFKSu6#Italbasket pic.twitter.com/lZfdbA1iMl
Lukam Banki pirms kļūšanas par Itālijas galveno treneri bija pieredze citas valstsvienības trenēšanā - no 2021. gada pavasara līdz "EuroBasket 2025" beigām viņš bija Latvijas valstsvienības stratēģis. Kopā ar Latvijas izlasi viņa augstākais panākums tika sasniegts 2023. gada Pasaules kausā, Latvijai debitējot šāda mēroga turnīrā. Tika izcīnīta augstā piektā vieta, ceturtdaļfinālā zaudējot nākamajai čempionei Vācijai. Luku Banki atzina par tā turnīra labāko treneri.
Nākamajās divās vasarās ar Latvijas izlasi viņam augstākos mērķus vairs neizdevās realizēt - zaudējums olimpisko spēļu kvalifikācijas finālā pret Brazīliju un pret Lietuvu Rīgā notikušā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā.
Par Lukas Banki debiju Itālijas trenera amatā kļūs 27. novembrī gaidāmā spēle pret Islandi 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Pirmās grupas kārtā Itālija spēkosies vēl arī pret Lietuvu un Lielbritāniju. Ja Itālija iekļūs otrajā grupu kārtā, tad tajā paredzēta spēkošanās pret Serbiju, Turciju, Šveici vai Bosniju un Hercegovinu.
60 gadus vecais Itālijas basketbola treneris karjeras laikā strādājis arī ar tādiem klubiem kā "Livorno", "Trapani", Sjēnas "Montepaschi", Milānas "Olimpia", Bambergas "Brose", Atēnu AEK, Kubaņas "Lokomotiv", "Pesaro", "Strasbourg", Boloņas "Virtus" un Stambulas "Anadolu Efes".