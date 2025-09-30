"Mums ir lieliskas izredzes!" Porziņģim vēl jāpierod pie jaunās komandas, kurai ir augsti mērķi
Pirms treniņu sākšanās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Atlantas "Hawks" spēlējošais latvietis Kristaps Porziņģis nevar prognozēt, kā viņš vislabāk varēs palīdzēt Atlantas komandai, Latvijas basketbolists pirmdien teica "Hawks" masu mediju dienā.
Kristaps Porzingis Presser: pic.twitter.com/8gzueJRPbP— Sidelines Atlanta (@SSN_Atlanta) September 29, 2025
"Ir svarīgi iet soli pa solim - viens uzbrukums, ceturtdaļa, spēle. Protams, mums ir jābūt pašiem augstākajiem mērķiem, taču tas būs ilgs process," saka Porziņģis. "Man būs jāiepazīst komandas spēlētāji un jāpierod pie komandas. Tomēr man liekas, ka mums ir lieliskas izredzes." "Ar laiku redzēšu, kā vislabāk varēšu palīdzēt komandai un puišiem. To ir grūti pateikt tagad," uzsvēra Latvijas centra spēlētājs.
Porziņģis atzina, ka iepriekšējās sezonas beigas viņam neizdevās. Jau ziņots, ka pamatturnīrā Latvijas basketbolists ilgāku laiku izjuta diskomfortu, bet elpošanas grūtības un nogurums limitēja viņa laiku NBA izslēgšanas cīņu laikā. "Šovasar dalība Eiropas čempionātā palīdzēja sasniegt labu sportisko formu un atgūt spēļu ritmu. Tas man bija svarīgi - gatavoties vairākus mēnešus un atgūt formu," teica Porziņģis. "NBA sezonas sākumā jau būšu labā formā. Jūtos lieliski."
Pagājušajā sezonā liepājnieks pamatturnīrā laukumā devās 42 spēlēs, vidēji mačā gūstot 19,5 punktus, sakrājot 6,8 atlēkušās bumbas, 2,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētus metienus, bet izslēgšanas spēļu turnīrā viņš 11 dueļos caurmērā 21 minūtē mačā sakrāja 7,7 punktus, 4,6 atlēkušās bumbas, 0,7 piespēles un 0,8 bloķētus metienus.
NBA pirmssezonas spēles sāksies 2. oktobrī, "Hawks" pirmo maču viesos ar Hjūstonas "Rockets" aizvadot 6. oktobrī. NBA sezonas pamatturnīra spēles sāksies 21.oktobrī.