“Visi grib redzēt labākos pret labākajiem!” Hokeja izlases ģenerālmenedžeris Kalvītis par aktualitātēm un NHL atgriešanos olimpiskajās spēlēs
Jau novembrī ar pirmajām pārbaudes spēlēm Vācijā Latvijas hokejisti sāks koncentrēties 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm. Par dažādām aktualitātēm valstsvienībā, organizatoriskajām atšķirībām, salīdzinot ar pasaules čempionātu, un gaidāmo hokeja līmeni Milānā Jauns.lv stāstīja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
2026. gada februārī gaidāms viens no lielākajiem kalendārā gada sporta notikumiem - ziemas olimpiskās spēles, kas šoreiz gaidāmas Itālijā, Milānā un Kortīnā. Hokeja turnīrā dalību nodrošinājusi Latvijas hokejisti. Šajās spēlēs pirmo reizi kopš 2014. gada piedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, tādējādi interese par hokeju spēļu laikā var būt ļoti liela. Par dažādām aktualitātēm Jauns.lv plašāk stāstīja Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
Viena pārbaudes spēle Milānā
Neklātienes gatavošanās 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kur Latvijas hokejisti spēlēs vienā apakšgrupā pret ASV, Dānijas un Vācijas izlasēm, sāksies no novembra. Vispirms Latvijas izlase no 5. līdz 9. novembrim piedalīsies “Deutschland Cup” turnīrā, kur gaidāmas spēles pret Vācijas, Slovākijas un Austrijas izlasēm. Savukārt decembrī izlase piedalīsies turnīrā Slovākijā, kur bez latviešiem un slovākiem vēl gaidāma Norvēģijas dalība.
Viena pārbaudes cīņa paredzēta arī neilgi pirms hokeja turnīra sākuma Milānā (vīriešiem tas notiks no 11. līdz 22. novembrim). “Gatavošanos olimpiskajām spēlēm sāksim februāra sākumā ar īsu sanākšanu kopā Rīgā. 5. februārī plānojam doties uz Milānu, kur aizvadīsim vienu treniņspēli - 9. februārī pret Šveici,” stāsta Rūdolfs Kalvītis. Zināms, ka NHL hokejisti ar līgumreisu no Ziemeļamerikas uz olimpisko spēļu mājvietu izlidos 7. februārī.
Iepriekš Kaspars Daugaviņš intervijā Latvjias Televīzijas raidījumam “Sporta studija” izteicās, ka jau Vācijā notiekošais pārbaudes turnīrs var iezīmēt virzienu, kuri hokejisti tuvojas sastāvam olimpiskajās spēlēs. Tēzei piekrita arī izlases ģenerālmenedžeris, kura plānos uz šo turnīru ir vest iespējami spēcīgāko sastāvu no Eiropā spēlējošajiem hokejistiem.
“Vācijas kauss parādīs daudz. Piemēram, pieredzējušiem hokejistiem būs jāpierāda sava vērtība. Tas būs augsta līmeņa turnīrs - Vācijai būs ļoti labs sastāvs, arī Slovākija uz to brauks spēcīgā sastāvā. Tas būs nopietns turnīrs, uz kuru brauksim ne piedalīties, bet uzvarēt,” pauda izlases ģenerālmenedžeris. Viņš gan nenoliedza, ka, piemēram, februārī būs daudz jākomunicē ar Eiropas komandām latviešu spēlētāju laicīgā palaišanā uz izlases treniņiem.
“Pavisam skaidrs, ka pilnā sastāvā būsim tad, kad ieradīsies Ziemeļamerikā spēlējošie,” atbildi iesāka Kalvītis. “Kopumā cikls būs sarežģīts, jo būs jākomunicē ar Eiropas klubiem, lai tie palaiž mūsu hokejistus pēc iespējas ātrāk. Februārī turpinās sezona un, lai arī pauze ir paredzēta, tā komunikācija būs ļoti svarīga.”
Latvijas hokeja izlases fani Doma laukumā
Otrdien, 13. maijā, Doma laukumā pulcējās vairāki simti fanu, kas bija devušies atbalstīt mūsējos pasaules hokeja čempionātā un vēroja Latvijas ...
Gaidīs Rubīnu un lielu bažu nav
Atšķirībā no pasaules čempionāta, kur izlases korpuss pats var plānot, cik daudz spēlētājus izskatīt un aicināt uz nometni, pirms olimpiskajām spēlēm šovasar bija jāiesniedz 80 spēlētāju garš saraksts (angliski “long list”), no kura tad jāizvēlas spēlētāji. Ja kāds nevar palīdzēt, tad no saraksta var izvēlēties tā aizstājēju. Tajā atrodas visi Latvijas hokejisti, kuri ar sporta veidu nodarbojas profesionāli Eiropā un arī Ziemeļamerikas dažādās hokeja līgās.
Jauno sezonu ar rokas traumu sagaidījis Kristiāns Rubīns. Septembra beigās viņa pārstāvētais klubs, Plzeņas “Škoda” ziņoja, ka savainojuma dēļ Latvijas aizsargam var nākties izlaist pat četrus mēnešus, kas var apdraudēt viņa dalību olimpiskajās spēlēs. Situāciju komentējis izlases ģenerālmenedžeris.
“Esmu ar Kristiānu runājis, novēlēsim viņam labu atlabšanu. Viņam bija operācija. Jāsaprot gan viena lieta - termiņi, ko min dakteri un ko oficiāli ziņojis klubs, ir parastā rehabilitācijas gadījumā. Sportistiem rehabilitācija var būt citādāka, jo tai pieiet ļoti nopietni,” stāsta Kalvītis, kurš pauž, ka Rubīns tiks gaidīts līdz pēdējam brīdim. “Ļoti ceram, ka Kristiāns uz decembra beigām būs atpakaļ uz kājām un sāks pilnvērtīgi trenēties. Jau šobrīd viņš sporta zālē var darīt ļoti daudz ko - mīt riteni, trenēt kājas. Viņš var darīt visu, izņemot kustināt roku. Tādam profesionālim kā Kristiānam mēnesis uz ledus var būt pietiekams, lai sagatavotos Milānai.”
Cita starpā atsevišķas bažas var būt saistāmas ar pieredzes bagātiem hokejistiem kā Rihardu Bukaru, Robertu Bukartu un Miku Indraši, kuri joprojām ir bez līgumiem. “Šos spēlētājus regulāri satieku un aprunājos, jo viņi slido šeit pat, Daugavas ledus hallē. Piedāvājumi jau viņiem ir, tomēr varbūt viņi gaida labākus. Kopumā bažām nevajadzētu būt - viņi visi ir profesionāļi, trenējas katru dienu un viss būs kārtībā. Viņi paši saprot, ka ir jāspēlē augstā līmenī, lai varētu konkurēt augstākajā, kas būs olimpiskajās spēlēs. Lai arī bažu nav, gribētos redzēt, ka viņi atrod klubus tuvākajā laikā.”
Izlases ģenerālmenedžeris uzskata, ka sastāva izvēles jautājumā grūtākie lēmumi treneru korpusam būs par malējiem uzbrucējiem. Savukārt vārtsargu sakarā, kur atrodami daudzi laba līmeņa cietokšņa sargi, visdrīzāk visiem priekšā ir trīs - Artūrs Šilovs, Elvis Merzļikins un Kristers Gudļevskis. Iespējamas izmaiņas treneru korpusā, ko gan izlases ģenerālmenedžeris nekomentēja. “Treneru korpusu izziņosim tuvākajā laikā.” Iepriekš baumots par hokeja leģendas Sanda Ozoliņa iesaistīšanos izlases kolektīvā, ko gan Kalvītis plašāk neiztirzāja.
Pienākumu vairāk nekā pirms pasaules čempionāta
Gatavošanās pasaules čempionātam un olimpiskajām spēlēm atšķiras, vairāk pienākumu esot pirms ziemas spēlēm, pauž Kalvītis. Bez 80 spēlētāju saraksta iesniegšanas jau šī gada vasarā, par visiem šiem spēlētājiem ir jāiesniedz arī nepieciešamā informācija kā pases kopijas, bildes un līdzīgas lietas. Tāpat jābrauc piemērīt delegācijas apģērbs, ko nodrošina Latvijas Olimpiskā komiteja.
“Tas viss ir jādara laicīgi, taču nav nemaz tik vienkārši. Liela daļa spēlētāju atrodas ASV, līdz ar to ir jāsazinās attālināti un visas šīs detaļas jāizrunā. Tomēr kopumā olimpiskās spēles ar NHL dalību ir tāds notikums, ka to visu ir prieks darīt. Visiem ir mērķis būt starp labākajiem. Gribam saprast, ko tad mūsu Latvijas izlase ar labāko sastāvu spēj paveikt pret pasaules grandiem,” motivācija nebija jāmeklē izlases ģenerālmenedžerim.
Viņš pats jau šīs nedēļas beigās dosies iepazīšanās vizītē uz Milānu. Tajā tiks izpētītas abas hokeja halles, kurās tiks izspēlēts olimpiskais hokeja turnīrs un kuras vēl līdz galam nav uzceltas vai ierīkotas. Viena no arēnām atradīsies “Fiera Milano” izstāžu zālē ar 6,5 tūkstošiem skatītāju vietu, bet speciāli šim notikumam pilsētā tiek būvēta hokeja arēna “PalaItalia Santa Giulia” ar 16 tūkstošu skatītāju sēdvietām.
Lai arī tieši iepazīšanās vīzītē Kalvītis uzzinās krietni vairāk par uz vietas notiekošo, jau šobrīd viņam zināma nianse, kas būs liels izaicinājums turnīra gaitā. “Tā savā ziņā būs neērta situācija - mūsu pirmā spēle ir lielajā hallē (12. februārī 21:10 pret ASV - aut.), taču otrā spēle būs pavisam citā hallē. Līdz ar to visu laiku būs pārvākšanās, kas nav patīkami. Kopā ar otru menedžeri Jāni Straupi būs tas darbs jāorganizē, ieskaitot šo pārvākšanos no vienas halles uz otru. Tas nav vienkārši, īpaši, ja to var izdarīt tikai spēles dienā.”
Latvijas grupas otrā spēle 14. februārī jau plkst. 12:10 otrajā, ietilpības ziņā mazākajā arēnā ir pret Vāciju, pēc kā turpat dienu vēlāk notiks cīņa pret Dāniju. Jāmin, ka šīs hokeja arēnas neatrodas ļoti tuvu viena otrai - ar auto 33,1 kilometra attālumā (aptuveni 40 minūtes ceļā), bet ar sabiedrisko transportu var nākties ceļā pavadīt vienā virzienā pat pusotru stundu.
Hokejs kā ziemas spēļu lielākais notikums
Ja vasaras olimpiskajās spēlēs lielu uzmanību pievērš basketbolam, kurā spēlē pasaules spožākie groza bumbas meistrari, tad 2026. gada ziemas spēlēs starmešu gaismā atkal var nonākt hokejs. Pirmo reizi kopš 2014. gada spēlēm Sočos (Latvija ceturtdaļfinālā pakutināja nervus Kanādai) ziemas lielākajā sporta forumā spēlēs NHL hokejisti. Tātad paši labākie.
“Domāju, ka milzīgu,” uz jautājumu, kāda var būt interese par hokeja turnīru, atbildēja Kalvītis. “Visi grib redzēt, kā labākie spēlē pret labākajiem. Nesen redzējām Četru nāciju turnīru, kuru rīkoja NHL. Tas bija fantastisks hokejs. Nesalīdzināms ar to, ko spēlē Eiropā. Skaidrs, ka hokejs nav tik populārs sporta veids globāli kā futbols vai basketbols, bet ziemas olimpisko spēļu ietvaros ar NHL spēlētāju dalību teiktu, ka tas būs lielākais interesi veicinošais turnīrs visās spēlēs.” Vai viņam ir pašam hokejisti, ko vēlētos redzēt dzīvē?
“Gribētu redzēt mūsu Girgensonu, Merzļikinu, Bļugeru, Šilovu, visus visus,” pēc apdomāšanās atbildēja Latvijas izlases ģenerālmenedžeris. “Arī visus Eiropā spēlējošos. Gribētos, lai visi šosezon ir veseli un vienu reizi varam vērot savu top izlasi ar visiem labākajiem, ko viņi var paveikt pret pasaules grandiem.” Kalvītis ik pa laikam atkārtoja tēzi, ka būs interesanti redzēt, kā Latvija izskatīsies pret pasaulē labākajiem un spēlēs varēs salīdzināt savu līmeni. Par mērķiem turnīrā gan Kalvītis konkrētu atbildi nesniedza.
“Turnīrā līmenis būs ļoti augsts,” viņš iesāka atbildi. “Gribētu, lai mēs cīnāmies par uzvaru katrā spēlē. Gribam parādīt, ka varam iekosties jebkurā pretiniekā un visiem pretiniekiem ir mūs jānovērtē.”