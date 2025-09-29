Diskvalificētais hokejists Kristiāns Zelts maksās 17 000 eiro sodu un uz pieciem gadiem paliek bez autovadītāja apliecības
Spēkā stājies Kurzemes rajona tiesas spriedums, ar kuru tolaik Jelgavas hokeja kluba "Zemgale"/LBTU uzbrucējam Kristiānam Zeltam par atteikšanos veikt narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes pēc automašīnas vadīšanas piespriests sabiedriskais darbs uz 140 stundām, teikts tiesas lēmumā.
Tāpat viņam atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, kā arī jāsamaksā naudas summa automašīnas vērtībā - 17 000 eiro. Kurzemes rajona tiesa lietu izskatīja 2024. gada 5. decembrī. Šogad Kurzemes apgabaltiesa pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu, bet par spriedumu tika saņemta apelācijas sūdzība.
Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko Kurzemes rajona tiesas spriedums stājies spēkā.
Apsūdzība liecina, ka Zelts vadīja transportlīdzekli, kurš tika apturēts. Policijas darbinieki Zeltu nogādāja Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kur viņš atteicās no narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, līdz ar ko viņš bija izdarījis Krimināllikuma 262.1 panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, par kuru paredzētais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vienu gadu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Zelts šajā sezonā pārstāv "Optibet" hokeja līgas jaunpienācēju Kijivas "Capitals", kuru rindās jau paguvis saņemt arī piecu spēļu diskvalifikāciju.