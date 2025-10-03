Bez Belingema, bet ar citām zvaigznēm: Anglijas izlases treneris nosauc kandidātus spēlei pret Latviju
Latvijas vīriešu futbola izlases pretinieces Anglijas valstsvienības galvenais treneris Tomass Tuhels pirms komandas mača Rīgā ārpus kandidātu saraksta atstājis Džeku Grīlišu, Filu Foudenu un Džūdu Belingemu.
Kandidātu lokā vieta nav atradusies arī Džekam Grīlišam. Viņš, atrodoties īrē Liverpūles "Everton", šosezon izveidojis visvairāk vārtu gūšanas momentu Anglijas premjerlīgā (17). Belingems nesen atgriezies no traumas un šajā sezonā Madrides "Real" sastāvā aizvadījis tikai četrus mačus.
Salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, izlasē atgriezies Bukajo Saka savainotā Noni Maduekes vietā, Džarels Kvansā ir Tino Livramento vietā, bet Rubens Loftuss-Čīks saglabājis vietu kandidātu sarakstā, neskatoties uz to, ka Adams Vartons ir vesels.
Anglijas futbola izlase 9. oktobrī Vemblija stadionā aizvadīs pārbaudes maču ar Velsu un 14. oktobrī Rīgā 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijā cīnīsies ar Latviju. Abu komandu pirmajā spēlē Vemblija stadionā angļi uzvarēja ar 3:0.
Latvijas Futbola federācija jau paspējusi paziņot, ka visas biļetes uz šo spēli jau ir izpārdotas. Tā gaidāma "Daugavas" stadionā. Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas K grupā ar 15 punktiem piecos mačos līdere ir Anglija, kas, uzvarot Latviju, priekšlaicīgi nodrošinās pirmo vietu grupā un kvalificēsies finālturnīram. Ar astoņiem punktiem otro vietu ieņem Albānija, kam seko Serbija ar septiņiem un Latvija ar četriem. Andora cīnās bez punktiem.
Anglijas futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace"), Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Džeimss Trefords (Mančestras "City");
aizsargi - Dans Bērns (Ņūkāslas "United"), Marks Gēhī (Londonas "Crystal Palace"), Rīss Džeimss (Londonas "Chelsea"), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa"), Mailss Lūiss-Skelijs (Londonas "Arsenal"), Džarels Kvansā (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur"), Džons Stounss (Mančestras "City");
pussargi - Eliots Andersons, Morgans Gibss-Vaits (abi - Notingemas "Forest"), Džordans Hendersons ("Brentford"), Rubens Loftuss-Čīks ("AC Milan", Itālija), Deklans Raiss (Londonas "Arsenal"), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa");
uzbrucēji - Džerods Bovens (Vesthemas "United"), Ebereči Ezē (Londonas "Crystal Palace"), Entonijs Gordons (Ņūkāslas "United"), Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal"), Olijs Votkinss (Birmingemas "Aston Villa").