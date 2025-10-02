Irānas futbola izlases delegāciju neielaidīs ASV uz Pasaules kausa izlozi
ASV ir liegusi Irānas delegācijai piedalīties nākamā gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra futbolā izlozē, pavēstījusi Irānas Futbola federācija (FFI).
2026. gada PK izlozes ceremonijā liegts piedalīties FFI prezidentam Mehdi Tadžam, Irānas futbola izlases galvenajam trenerim Amiram Galenojam un septiņiem federācijas oficiālajiem pārstāvjiem, laikrakstam "Shargh" norādīja FFI preses sekretārs Amirs Mehdi Alavi.
FFI tagad vēlas panākt, lai Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino atceltu šo lēmumu un cer, ka tas tiks darīts tuvāko divu nedēļu laikā. PK grupu izloze notiks 5. decembrī Vašingtonā.
Jau iepriekš pastāvēja bažas, ka ASV noteiktais iebraukšanas aizliegums Irānas pilsoņiem varētu apdraudēt Irānas izlases dalību nākamā gada Pasaules kausa izcīņā, kas norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā.
Pēc daudzu sporta ekspertu domām, uz izlasi un treneru štābu, visticamāk, aizliegums neattieksies, bet FFI amatpersonām, sporta žurnālistiem un jo īpaši līdzjutējiem gan tas varētu sagādāt nopietnas problēmas. FFI šajā sakarā izteikusies, ka vēlētos, lai tās izlases spēles notiek Kanādā vai Meksikā, nevis ASV.
Irānai un ASV jau vairāk nekā 45 gadus nav bijušas diplomātiskas attiecības un valstis tiek uzskatītas par politiskiem ienaidniekiem. PK futbolā nākamgad ASV, Meksikā un Kanādā norisināsies jūnijā un jūlijā, un pirmo reizi tajā piedalīsies 48 izlases.