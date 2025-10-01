Jaunajam Latvijas izlases trenerim Sito Alonso palīdzēs labi zināmi vietējie speciālisti
Par Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības galvenā trenera Sito Alonso asistentiem kļūs Roberts Štelmahers, Artūrs Visockis-Rubenis un Dāvis Čoders, Jauns.lv informēja Latvijas Basketbola savienība.
Savukārt Latvijas-Igaunijas basketbola līgas "Valmiera Glass"/ViA galvenais treneris Kaspars Vecvagars treneru komandai piesaistīts kā brīvprātīgais treneris.
Jaunajai vadībai un visai komandai tuvākais pārbaudījums būs jau pēc nepilniem diviem mēnešiem – 2027. gada FIBA Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē 28. novembrī "Xiaomi Arēnā" Latvijas valstsvienība uzņems Nīderlandes izlasi, bet 1. decembrī izbraukumā spēlēs ar Austrijas komandu.
Paredzams, ka valstsvienības sastāvs pirmajam sabraukumam tiks nosaukts novembra vidū, izvērtējot spēlētāju veselības stāvokli un sniegumu klubu sezonas sākumā. “Vēlējos treneru štābā redzēt cilvēkus, kuri pēdējos gados strādājuši kopā ar manu priekšteci Luku Banki,” Sito Alonso pamatoja savu izvēli. “Un uzaicināju treneri, kuram ir liela pieredze kā galvenajam trenerim, kuram bijusi iespēja pirms gadiem būt daļai no valstsvienības, kuram ir enerģija un svaigs skatījums uz darbu, kāds tika paveikts pēdējos gados, tātad paplašināt treneru komandas iespējas.”
Artūrs Visockis-Rubenis bijis valstsvienības galvenā trenera asistents no 2017. līdz 2019. gadam, kā arī kopš 2021. gada. Bijis Latvijas U16 un U18 izlases galvenais treneris (sudrabs Eiropas U18 čempionātā 2018. gadā), kā arī sieviešu valstsvienības galvenā trenera asistents (2015-2017). Kopš 2020. gada – BK “Liepāja” galvenais treneris. Visockis-Rubenis strādāja arī Lukas Banki vadībā un turpinās darbu arī jaunā trenera komandā.
Dāvis Čoders bijis Latvijas U20 izlases galvenais treneris (2022-2023), bijis galvenā trenera asistents komandās BK “Ventspils”, “VEF Rīga”, kopš 2023. gada “Rīgas Zeļļi”. 2024. gada rudenī pievienojies Lukas Banki vadītajam valstsvienības treneru štābam. Jau iepriekš Čoders Jauns.lv atklāja, ka ir uzrunāts pievienoties Alonso treneru komandai un šo iespēju labprāt izmantos.
Roberts Štelmahers savulaik aizvadījis 147 spēles valstsvienības sastāvā un pārstāvējis Latviju četru Eiropas čempionātu finālturnīros (2003. un 2005. gadā – kā komandas kapteinis). Bijis valstsvienības galvenā trenera Ainara Bagatska asistents (2010-2011, 2015-2016), valstsvienības galvenais treneris (2020-2021), Latvijas U20 izlases galvenais treneris (2012). Kā BK “Ventspils” un “Valmiera/ORDO” galvenais treneris trīs reizes uzvarējis Latvijas čempionātā. Divkārtējs Latvijas – Igaunijas līgas čempions (ar BK “Ventspils” un Tallinas “Kalev/Cramo”). Kopš 2024. gada – Polijas komandas “Czarni Slupsk” galvenais treneris. Viņa vadībā Latvija nespēja kvalificēties 2022. gada Eiropas čempionātam.
Darbu valstsvienībā turpinās arī fiziskās sagatavotības speciālists Oskars Ernšteins, sporta ārsts Mārtiņš Pulveris un fizioterapeits Ansis Biedris. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība ceļu uz FIBA 2027. gada Pasaules kausa izcīņu Katarā sāks piektdien, 28. novembrī, F grupas turnīra atklāšanas mačā spēlējot ar Nīderlandes izlasi. 1. decembrī izbraukumā spēle ar Austrijas komandu. 2026. gada februārī divas spēles ar Polijas izlasi, jūlija sākumā beigās atbildes mači Nīderlandē un Rīgā ar Austrijas vienību.
F grupas trīs labākās komandas, līdzi ņemot visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies K grupā ar E grupas (Vācija, Izraēla, Kipra un Horvātija) trim labākajām komandām. Pa divām spēlēm paredzētas 2026. gada augustā un novembrī, kā arī 2027. gada februārī. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt finālturnīrā Katarā.
