Vašingtonas "Capitals" aizsūta Ēriku Mateiko uz fārmklubu, pirms tam Stenlija kausa īpašniece "Panthers" to izdarīja ar Sandi Vilmani

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Vašingtonas "Capitals" uz savu fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) Heršijas "Bears" ir nosūtījusi latviešu uzbrucēju Ēriku Mateiko, klubs piektdien paziņoja savā kontā tīmekļa vietnē "X.com". Kluba sniegtā informācija liecina, ka Mateiko kopā ar vēl četriem komandas biedriem ir nosūtīts uz "Bears".

Jau ziņots, ka "Capitals" ar Mateiko ierindā ceturtdien pārbaudes spēlē savā laukumā piedzīvoja zaudējumu, ar 1:3 piekāpjoties Bostonas "Bruins".

"Capitals" treniņnometnē ir palikuši 27 spēlētāji, ziņo klubs.

NHL klubu treniņnometnēs ir palikuši seši latviešu spēlētāji - Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins"), Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets"), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers"), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning") un Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers").

NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4.oktobrim, bet NHL pamatturnīrs sāksies 7.oktobrī.

Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.

