Divi Latvijas hokeja jaunie talanti atstāj NHL klubu treniņnometnes
Pēdējā pasaules junioru (U-20) čempionāta Latvijas izlases kapteinis Pēteris Bulāns atskaitīts no Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Lasvegasas "Golden Knights" treniņnometnes, bet cits junioru izlases spēlētājs Darels Uļjanskis atstājis Anaheimas "Ducks" nometni, pirmdien paziņoja komandas.
20 gadus vecais aizsargs pēdējās trīs sezonas pārstāvēja Kvebekas augstākās junioru hokeja līgas (QMJHL) klubu Šikutimi "Sgueneens", kurā atgriezīsies arī tagad. Pērn regulārajā čempionātā Bulāns 54 spēlēs izcēlās ar 24 (5+19) punktiem, bet "play off" 11 mačos sakrāja vēl četrus (1+3) punktus. Kopumā Bulāns QMJHL aizvadījis 144 mačus, kuros sakrājis 84 (14+70) punktus, bet izslēgšanas spēlēs viņam 22 mačos 11 (4+7) punkti. Kopā ar Bulānu "Golden Knights" no treniņnometnes atskaitīja vēl septiņus spēlētājus.
NEWS | The following players have been assigned to their respective teams:— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 22, 2025
Peteris Bulans, Mazden Leslie, Jordan Papirny, Mateo Nobert, Bronson Ride, Carter Sotheran, Andreas Straka and Alex Weiermairhttps://t.co/qRrf8iyD9N
Tikmēr 19 gadus vecais Uļjanskis pagājušajā sezonā spēlēja Zviedrijas kluba Šellefteo AIK junioru vienībā, 46 spēlēs Zviedrijas U-20 čempionātā izceļoties ar 40 (9+31) punktiem. Vienu maču aizsargs aizvadīja arī pēc spēka Zviedrijas otrajā līgā - "Allswenskan". Gaidāmajā sezonā Uļjanskis spēlēs Ontario hokeja līgas (OHL) vienībā Flintas "Firebirds".
We have made eight roster moves to our Training Camp roster.— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) September 20, 2025
Assigned to Junior Team:
Emile Guite (Chicoutimi, QMJHL)
Maxim Masse (Chicoutimi, QMJHL)
Alexis Mathieu (Baie-Comeau, QMJHL)
Ethan Procyszyn (North Bay, OHL)
Noah Read (London, OHL)
Tarin Smith (Everett, WHL)
Brady…
Pirms jaunās sezonas Lasvegasas komanda uzspējusi aizvadīt vienu pārbaudes spēli - svētdien viesos bez Bulāna pieteikumā ar 0:3 tika zaudēts Sanhosē "Sharks" komandai. Savukārt "Ducks" pirmdien bez Uļjanska sastāvā ar 6:1 mājās apspēlēja Jūtas "Mammoth". Bulāns nav draftēts NHL, bet Uļjanski pērn ar kopējo 214.numuru draftēja "Ducks".