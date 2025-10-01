Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš pievienojas valstsvienības treneru korpusam
Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojusi, ka izlases trenerim Harijam Vītoliņam 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā bez Artūra Irbes, Laura Dārziņa un Peteri Nummelina palīdzēs arī Sandis Ozoliņš.
2025. gada pasaules čempionātā Harijam Vītoliņam palīgā nedevās soms Ville Peltonens, kurš pēc sezonas beigām un atlaišanas no Somijas kluba HIFK vēlāk apmeklēja NHL izslēgšanas spēles un arī bija redzams pasaules čempionātā.
Sandis Ozoliņš kļuva par pirmo Latvijas hokejistu, kurš ieguva Stenlija kausu. 1996. gadā viņš to izcīnīja kopā ar Kolorādo "Avalanche". Pēdējo reizi valstsvienībā viņš kā hokejists spēlēja 2014. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos, kuros Latvija aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam. Trenera karjeras laikā viņš uz īsu brīdi strādājis Rīgas "Dinamo", kā arī Krievijā. Pēdējos gados bija "Avalanche" skauts, taču šī gada vasarā ar klubu sadarbību vairs neturpināja.
Vītoliņa palīgu sarakstā turpinās atrasties leģendārais vārtsargs Artūrs Irbe, bijušais izlases kapteinis Lauris Dārziņš, soms Peteri Nummelins, kā arī video treneris Pēteris Groms un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
“Mēs esam izveidojuši līdzsvarotu treneru komandu ar dažādām pieredzēm un kompetencēm. Katram ir skaidras atbildības jomas, un tas ļaus efektīvi sagatavoties olimpiskajam turnīram, analizēt pretiniekus un nodrošināt spēlētājiem nepieciešamo atbalstu visos sagatavošanās posmos,” uzsver galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Latvijas izlase 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs atradīsies vienā apakšgrupā ar ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm. Turnīrā piedalās 12 komandas, sadalītas trīs grupās pa četrām katrā. Katras grupas uzvarētājas un tikai viena otrās vietas komanda, kura būs labākā pēc punktiem un papildrādītājiem, automātiski kvalificējas ceturtdaļfinālam. Pārējās astoņas izlases aizvada kvalifikācijas spēles (“play-in”) par četrām atlikušajām vietām ceturtdaļfinālā; Pēc tam seko izslēgšanas kārtas — ceturtdaļfināli, pusfināli un finālspēle par olimpisko zeltu.
Pirms olimpisko spēļu turnīra novembrī un decembrī izlasei plānoti pārbaudes turnīri Vācijā un Slovākijā. Februārī tā uzsāks sagatavošanos olimpiskajām spēlēm, Milānā aizvadot vienu pārbaudes cīņu pret Šveici.