"Jautājums nav mūsu dienaskārtībā!" Spriedums krimināllietā netraucēs Zeltam turpināt spēlēt hokeju
Notiesājošs spriedums krimināllietā nekādi neietekmē Kristiāna Zelta turpmāko dalību Latvijas Hokeja federācijas (LHF) rīkotajās sacensībās, otrdien aģentūrai LETA sacīja LHF ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.
Tāpat tagad "Optibet" hokeja līgas (OHL) klubā Kijivas "Capitals" spēlējošajam Zeltam atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, kā arī jāsamaksā naudas summa automašīnas vērtībā - 17 000 eiro.
Pļāvējs aģentūrai LETA uzsvēra, ka šis spriedums nekādā veidā nav saistīts ar hokeju. "Mēs atbildam par to, kas notiek laukumā. To skata neatkarīga disciplinārā komiteja un par tiem pārkāpumiem arī soda. Šajā gadījumā jautājums par Zeltu nav mūsu dienaskārtībā," teica LHF ģenerālsekretārs. Jau ziņots, ka Zelts vairākkārt ir sodīts arī LHF un par rupju spēli ir izcietis vairākas diskvalifikācijas. Arī šobrīd viņam piemērota piecu spēļu diskvalifikācija OHL par pretinieka grūšanu apmalē.
Jau vēstīts, ka Kurzemes rajona tiesa Zelta krimināllietu izskatīja 2024.gada 5.decembrī. Šogad Kurzemes apgabaltiesa pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu, bet par spriedumu tika saņemta kasācijas sūdzība. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko Kurzemes rajona tiesas spriedums stājies spēkā.
Apsūdzība liecina, ka Zelts vadīja transportlīdzekli, kurš tika apturēts. Policijas darbinieki Zeltu nogādāja Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kur viņš atteicās no narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, līdz ar ko viņš bija izdarījis Krimināllikuma 262.1 panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, par kuru paredzētais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vienu gadu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.