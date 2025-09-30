Ar četriem latviešiem un vairāk komandām sākas jaunā Eirolīgas sezona
Otrdien ar septiņām spēlēm startēs 2025./2026. gada ULEB Eirolīgas sezona. Tajā 18 komandu vietā piedalīsies jau 20, ar četriem latviešu basketbolistiem to sastāvos. Turnīra favorītes gan ir nemainīgas.
No šodienas sāksies jaunā 2025./2026. gada ULEB Eirolīgas sezona. Tajā gaidāma četru Latvijas basketbolistu dalība – Rodiona Kuruca, Dāvja Bertāna, Rolanda Šmita un turnīra čempiona Artūra Žagara. Starpsezonā Eirolīgā tika palielināts komandu skaits, kas tādējādi palielina arī spēļu skaitu.
Vismaz 396 spēles
NBA nodoma veidot līgu Eiropā un to paveikt tuvāko gadu laikā veicinājusi atsevišķas izmaiņas arī Eirolīgā, kas šobrīd ir basketbola spēcīgākais klubu turnīrs vecajā kontinentā.
To pametusi Vācijas vienība Berlīnes “Alba”, kas gan nebija tā spēcīgākā turnīra komanda, bet bija interesants spēlētāju “donors” Eiropas basketbola grandiem. Vienība pārcēlusies uz FIBA Čempionu līgu. Pēc lēmuma vasarā palielināt komandu skaitu līdz 20 šajā sezonā turnīrā debitēs Apvienotajos Arābu Emirātos bāzētā “Dubai”, kā arī ambiciozā Telavivas “Hapoel”. Tikmēr atgriešanos turnīrā piedzīvojusi Spānijas komanda “Valencia”, kas šo sezonu sākusi ar Spānijas Superkausa izcīnīšanu.
Tā kā palielināts komandu skaits, tad šajā sezonā arī spēļu skaits būs lielāks. Iepriekšējo 34 kārtu vietā 2025./2026. gada sezonā katra komanda spēlēs 38 mačus – pret katru komandu divus (vienu mājās, vienu izbraukumā). Regulārais turnīrs tiks izspēlēts līdz nākamā gada 17. aprīlim. Regulārās sezonas laikā paredzētas veselas 12 dubultās nedēļas, no tām pirmā paredzēta jau šonedēļ.
Pārējais turnīra formāts nav mainīts. Pēc 38 spēļu kārtām labākās sešas komandas automātiski sasniegs ceturtdaļfinālu, bet septītā līdz 10. vieta turpinās dalību pārspēlēs par pēdējām divām vietām labāko astotniekā. No 11. līdz 20. vietai sezona būs beigusies. Pārspēles tiks aizvadītas 21. un 24. aprīlī, bet ceturtdaļfināla sērijas līdz trīs uzvarām sāksies 28. aprīlī un ilgs maksimums līdz 2026. gada 13. maijam. Savukārt Atēnās gaidāmais “Final Four” norisināsies no 22. līdz 24. maijam.
Saskaitīts, ka kopumā 2025./2026. gada Eirolīgas sezonā kā minimums tiks aizvadītas 396 spēles – tas pie scenārija, ja visas ceturtdaļfināla sērijas noslēgsies pēc minimālajām trīs spēlēm. Ņemot vērā, ka šādi Eirolīgā notiek reti, var prognozēt, ka šī sezona basketbola cienītājiem var ļaut sekot līdz ap 400 spēlēm.
Jāatgādina, ka Izraēlas un Palestīnas konflikta dēļ visdrīzāk Telavivas “Maccabi” un “Hapoel” savus mājas mačus aizvadīs neitrālos laukumos. Šī gada 11. septembrī Eirolīgas vadība apstiprināja šo klubu alternatīvās spēļu mājvietas – “Maccabi” turpinās spēlēt Serbijas pilsētā Belgradā, bet jaunpienācēja “Hapoel” – Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Pēdējo divu sezonu laikā divas “Maccabi” mājas spēles pret Turcijas “Anadolu Efes” notikušas Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Šajā sezonā pret Izraēlas klubiem "Anadolu Efes" spēlēs Melnkalnes pilsētā Podgoricā.
Vairāk latviešu
Pret iepriekšējo sezonu pieaudzis Latvijas basketbolistu skaits Eirolīgā. Ja 2024./2025. gada sezonā tajā spēlēja Artūrs Žagars, Rolands Šmits un nedaudz Andrejs Gražulis, tad šoreiz pie teikšanas var tikt četri – Artūrs Žagars, Rolands Šmits, Dāvis Bertāns un Rodions Kurucs.
Saspēles vadītājs Žagars palicis uz līguma pēdējo gadu ULEB Eirolīgas čempionē Stambulas “Fenerbahce”. Viņa vasara dažādu veselības likstu dēļ Latvijas izlasē bija saraustīta, un sezonu viņš iesācis viļņveidīgi – Turcijas Superkausā viņš devās sākumsastāvā, nospēlētajās 17:19 minūtēs tiekot pie pieciem punktiem un četrām piespēlēm. Savukārt Turcijas čempionāta pirmajā kārtā viņam simboliska loma – tikai piecas minūtes, kurās palika bez punktiem. Tik maz Žagars spēlēja cirkšņa traumas dēļ, un tas viņam liegs doties laukumā šīs nedēļas pirmajās divās Eirolīgas spēlēs. Konkrēts atlabšanas laiks "Fenerbahce" paziņojumā netika minēts.
Starpsezonā Stambulu pameta tās līderis Naidžels Heizs-Deiviss, kurš atgriezās NBA un ļāva “Fenerbahce” par savu pāreju arī nopelnīt. Žagara konkurents, serbs Marko Guduričs pārcēlās uz Milānas “Olimpia”. Tāpat klubu pameta cits aizsargs, Ēriks Makolums, kā arī centrs Sertačs Šanlī – viņš nesen pastiprināja “Dubai” un kļuva par Dāvja Bertāna komandas biedru.
Par skaļāko Stambulas papildinājumu jāsauc Teilenu Hortonu-Takeru, kurš karjeras laikā spēlējis NBA. No 2019. līdz 2025. gadam viņš spēlējis tādās komandās Losandželosas “Lakers”, Jūtas “Jazz” un Čikāgas “Bulls”. Pagājušajā sezonā viņš 58 spēlēs vidēji iemeta 6,5 punktus, savukārt karjeras laikā viņam 305 spēlēs 9,2 punkti, 2,8 piespēles un 2,6 atlēkušās bumbas.
Bez Hortona-Takera starpsezonā “Fenerbahce” pievienojies somu spēka uzbrucējs Mikaels Jantunens, kurš pirmajās spēlēs demonstrējis augstu produktivitāti. Tāpat komandā spēlēs uzbrucējs Brendons Bostons (aizvadījis 147 spēles NBA Losandželosas “Clippers” un Ņūorleānas “Pelicans” sastāvos) un Armando Bekots (pirms nonākšanas Eiropā spēlēja G-līgas komandā Memfisas “Hustles”).
Latvjias izlases spēka uzbrucējs Rolands Šmits turpinās spēlēt Stambulas “Anadolu Efes”. Tajā starpsezonā notikušas lielas izmaiņas. Vispirms jau trenera štābā bijušo Latvijas izlases stūrmani Luku Banki nomainījis Igors Kokoškovs, kuram liela pieredze darbā NBA un viņš 2017. gadā aizveda Slovēniju līdz “EuroBasket” titulam.
Tāpat nozīmīgas pārmaiņas notikušas sastāvā. Pievienojušies tādi basketbolisti kā Džordans Loids (spilgti sevi pierādīja Rīgā notikušajā Eiropas čempionātā), Aizeja Kordinjē, Šehmuss Hazers, Jorgoss Papajannis un Niks Vīlers-Babs. No iepriekšējās sezonas komandā vairs nespēlēs Džordans Nvora (pārcēlies uz Belgradas “Crvena zvezda”), Dans Oturu, Elaidža Braients (abi aizgāja uz naudīgākiem piedāvājumiem no Telavivas “Hapoel”), savukārt Dereks Viliss aizgāja uz Francijas “Paris”, bet Dariuss Tompsons uz “Valencia”.
Šmita galvenais konkurents par minūtēm laukumā ir Turcijas basketbolists Erdžans Osmani, kurš pirmajā Turcijas līgas spēlē pret “Erokspor” devās pamatsastāvā. Šmits nospēlēja 15:48 minūtes, kurās guva septiņus punktus un izcīnīja sešas bumbas zem groziem. Visdrīzāk ar 15 – 20 minūšu vidējo spēles laiku Latvijas izlases spēka uzbrucējs var rēķināties arī šīs sezonas kontekstā.
Pirmo reizi kopš 2015./2016. gada sezonas Eirolīgā spēlēs Dāvis Bertāns. Pēdējo reizi viņš šajā turnīrā spēlēja Vitorijas “Baskonia” sastāvā. Tagad Bertāns atgriezīsies turnīrā debitantes “Dubai” sastāvā. Komanda gan palielinājusi savu algu budžetu, gan piesaistījusi vērā ņemamus basketbolistus ar bosnieti Džananu Musu priekšgalā. Tāpat komanda piesaistījusi Filipu Petruševu, Dveinu Beikonu, Džastinu Andersonu, Makinliju Raitu un iepriekš okupantu līgā spēlējošo Aleksu Avramoviču.
Pirmo reizi nopietni Eirolīgā varētu uzspēlēt uzbrucējs Rodions Kurucs, kurš starpsezonā pārcēlās uz Vitorijas “Baskonia”. 2016./2017. un 2017./2018. gada sezonās viņš “Barcelona” sastāvā nospēlēja piecas spēles šajā turnīrā. Pagaidām gan nav zināms, kad Kurucs varēs spēlēt, jo pēdas audu iekaisuma dēļ viņam Eiropas čempionāta laikā veica operāciju. Viņa atlabšana gan ritot pēc plāna. Starpsezonā Vitorijā mainījās galvenais treneris, Pablo Laso nomainot itālim Paolo Galbiati.
Eiropieši atgriežas
Starpsezonā vecajā kontinentā atgriezušies vairāki zināmi eiropieši. Slovēnis Vlatko Čančars pēc laika NBA (143 spēles Denveras “Nuggets” sastāvā), ko ietekmēja savainojumi, atgriezies Eiropā un spēlēs Milānas “Olimpia”. Tikmēr ambiciozā Telavivas “Hapoel” deva naudīgāko līgumu Eiropā serbam Vasilijem Micičam, kurš pie reizes arī ieguva komandas kapitāldaļas.
Par nozīmīgiem papildinājumiem parūpējušās vēl arī citas komandas. Pēdējais skaļākais no tiem bijis somu uzlecošās zvaigznes Mīkas Mūrinena pārcelšanās uz Belgradas “Partizan”. “Slim Jesus” iesauku guvušais basketbolists ar efektīgiem triecieniem grozā no augšas demonstrēja savas spilgtākās īpašības Rīgā notikušajā Eiropas čempionātā. Lai arī sākotnēji viņa plāns bija atgriezties ASV un pabeigt mācības vidusskolā, tie ātri mainījās.
Telavivas “Maccabi” nākamajā sezonā spēlēs amerikānis Lonijs Vokers, kurš pagājušajā sezonā uz brīdi savu meistarību atrādīja Kauņas “Žalgiris”. Savukārt Madrides “Real” piesaistījusi NBA 650 spēles nospēlējušo Treju Lailsu. Pagājušo sezonu Lailss noslēdza Sakramento “Kings”, bet savas karjeras laikā Ziemeļamerikā viņš vidēji izcēlies ar 7,6 punktiem un 4,3 atlēkušajām bumbām.
Joprojām favorīti grieķu klubi
Bukmeikeri jau otro sezonu pēc kārtas par galvenajām favorītēm uz titulu uzskata abas Grieķijas vienības – Atēnu “Panathinaikos” triumfs novērtēts ar koeficientu 3,20, bet Pireju “Olympiacos” – 4,00. Vēl starp favorītēm ir Madrides “Real”, Žagara pārstāvētā čempione Stambulas “Fenerbahce”, “Monaco” un jaunpienācēja Telavivas “Hapoel”.
Pirmajā spēļu nedēļā “Fenerbahce” spēlēs pret “Paris” un Kauņas “Žalgiris”, “Dubai” debitēs pret Belgradas “Partizan” un “Monaco”, “Anadolu Efes” sāks pret Telavivas “Maccabi” un Telavivas “Hapoel”, bet Vitorijas “Baskonia” – Pireju “Olympiacos” un Vilerbānas ASVEL.
Bez ULEB Eirolīgas šonedēļ startēs arī šīs organizācijas pēc spēka otrais turnīrs – Eirokauss. Manresas “Baxi” sastāvā šajā turnīrā piedalīsies Mārcis Šteinbergs, bet Klaipēdas “Neptunas” – Rihards Lomažs. Šodien Lomažs ar Klaipēdas klubu viesosies pie Vroclavas “Šlask”, bet rīt Šteinberga “Baxi” ciemosies pie Ļubļanas “Cedevita Olimpija”.