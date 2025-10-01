Latvijai vēl viens zelts paravieglatlētikas pasaules čempionātā. Diāna Krūmiņa triumfē šķēpmešanā
Latvijas parasportiste Diāna Krūmiņa trešdien Indijā notiekošajā pasaules čempionātā paravieglatlētikā izcīnīja uzvaru šķēpmešanas sacensībās.
Krūmiņa startēja F56 grupā un labākajā no sešiem mēģinājumiem šķēpu raidīja 26,18 metrus tālu, sasniedzot savu sezonas labāko rezultātu. Vēl vienā mēģinājumā Latvijas parasportiste pārsniedza 26 metru robežu, divos - meta nedaudz tālāk par 24 metriem, bet vēl divi mēģinājumi netika ieskatīti. Sudraba medaļu ar rezultātu 23,90 metri izcīnīja brazīliete Raisa Roča Mačadu, bet pie bronzas godalgas ar 22,06 metrus tālu raidījumu tika Zeinaba Moradi Rašnu no Irānas. Kopumā šajā grupā par medaļām cīnījās 11 sportistes.
Kā pēc sacensībām norādīja Krūmiņa, viņa pirms starta esot bijusi ļoti satraukusies, turklāt traucējis lielais karstums. "Ļoti uztraucos, centos elpot mierīgi. Kad izmetu pirmo metienu, tad jau palika daudz vieglāk," pēc starta Krūmiņas sacīto citē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK). "Esmu ļoti priecīga un apmierināta ar savu rezultātu - tas ir negaidīti labs. Bet šis jau ir tikai sacensību pusceļš - priekšā vēl diska mešana."
Krūmiņa pasaules čempionātā startēs vēl arī diska mešanas sacensībās F55 grupā.
Šī Latvijai ir otrā zelta medaļa pasaules čempionātā. Jau ziņots, ka pirmdien F53 grupā pirmo vietu diska mešanā izcīnīja Aigars Apinis, bet vēl latviešu kontā ir sudrabs, ko lodes grūšanā svētdien F12 grupā ieguva Emīls Dzilna.
Latviju šajā čempionātā pārstāv Diāna Krūmiņa, Aigars Apinis, Emīls Dzilna un Raivo Maksims.
Meistarsacīkstes bijušā Indijas premjerministra Džavāharlāla Nehru nosauktajā stadionā norisināsies līdz nedēļas beigām. Ņūdeli uzņem vēsturē 12. pasaules čempionātu paravieglatlētikā. Āzijā tas norisinās ceturto reizi, iepriekš šai pasaules daļai to rīkojot 2015. gadā Dohā, 2019. gadā Dubaijā un 2024. gadā Kobē.