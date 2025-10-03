Arī Dans Ločmelis un Raivis Ansons neturpina cīņu par vietu NHL komandās
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Bostonas "Bruins" uz savu fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) Providensas "Bruins" ir nosūtījusi latviešu uzbrucēju Danu Ločmeli, bet Pitsburgas "Penguins" treniņnometnē ceturtdien vairs nebija uzbrucēja Raivja Ansona.
Bostonas "Bruins" ģenerālmenedžeris Dons Svīnijs ceturtdien paziņoja, ka četri spēlētāji, tai skaitā Ločmelis, pievienosies AHL klubam Providensas "Bruins". Savukārt "Penguins" ceturtdien publicētajā komandas sastāvā vairs nav Ansona, kurš visticamāk sezonu turpinās AHL komandā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
The Penguins have reduced their training camp roster.— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 2, 2025
Details: https://t.co/lwC2LZrj1d pic.twitter.com/neAZJiAnyn
Jau ziņots, ka ceturtdien uz fārmklubu AHL Šarlotas "Checkers" ir nosūtīts arī latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis. Tāpat Detroitas "Red Wings" uz savu fārmklubu nosūtīja Eduardu Tralmaku, ar kuru bija noslēgts divvirziena līgums.
NHL klubu treniņnometnēs ir palikuši septiņi latviešu spēlētāji - Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins"), Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets"), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers"), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Ēriks Mateiko (Vašingtonas "Capitals"), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning") un Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers").
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles norisināsies līdz 4. oktobrim, bet NHL pamatturnīrs sāksies 7. oktobrī. Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.