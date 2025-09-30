Dāvis Bertāns ar troksni atgriežas Eirolīgā; “Dubai” sekmīga debija
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien guva 20 punktus un kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju viņa pārstāvētās "Dubai" uzvarā savā laukumā debijā ULEB Eirolīgā.
Eirolīgas debitante "Dubai" ar 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) pārspēja vienu no Bertāna iepriekšējiem klubiem Belgradas "Partizan".
Bertāns 26 minūtēs un 15 sekundēs laukumā realizēja vienīgo divpunktu metienu, piecus no septiņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, pārķerta bumba, kļūda, personiskā piezīme un trīs izprovocētu noteikumu pārkāpumi pretiniekiem, kā arī mačā labākais efektivitātes koeficients 26.
Uzvarētājiem 19 punktus guva Džanans Musa, 15 - Mfiondu Kabengele, bet 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Filips Petruševs.
Viesiem rezultatīvākais ar 13 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Tairiks Džonss, bet vēl trīs spēlētāji guva 10-12 punktus.
Vēl otrdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" savā laukumā tiekas ar Telavivas "Maccabi" no Izraēlas, bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas vienība Vitorijas "Baskonia" mājās uzņem Pirejas "Olympiacos".
Artūra Žagara pārstāvētā pašreizējā līgas čempione Stambulas "Fenerbahce" trešdien mājās tiksies ar "Paris". Eirolīgas spēles Latvijā tiešraidē translē "Go3" kanāli.
Šosezon Eirolīgas klubu skaits ir pieaudzis no 18 līdz 20 komandām. No iepriekšējās sezonas līgā vairs nestartē Vācijas komanda Berlīnes "Alba", bet klāt ir nākusi "Valencia" no Spānijas, Telavivas "Hapoel" no Izraēlas un īpašo ielūgumu jeb "wild card" uz pieciem gadiem saņēmusī "Dubai".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".