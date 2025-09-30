FOTO: cilvēki pulcējas uz aizkustinošās filmas "Rihards Snikus. Jātnieka balss" pirmizrādi

Pirmizrādi piedzīvo filma par paralimpisko čempionu Rihardu Snikus
30. septembrī pirmizrādi Go3 televīzijā piedzīvoja dokumentālā filma “Rihards Snikus. Jātnieka balss”, parādot sportista ceļu uz uzvaru Parīzes Paralimpiskajās spēlēs 2024. gadā, aizkustinošā un iedvesmojošā stāstījumā atklājot Riharda sajūtas, domas un pārdzīvojumus.
Dokumentālā filma “Rihards Snikus. Jātnieka balss” ir aizkustinošs biogrāfisks stāsts par divkārtējo paralimpisko čempionu Rihardu Snikus, kas sadzīvo ar cerebrālās triekas sekām. Filma iezīmē viņa ceļu uz Parīzes Paralimpiskajām spēlēm 2024. gadā un izgaismo nozīmīgus pagrieziena punktus sportista dzīvē, ļaujot iejusties galvenā varoņa pasaulē, atklājot, ko viņš domā un jūt. Darbs apvieno vērojošā kino elementus ar Riharda filmētajiem video un personīgās dienasgrāmatas fragmentiem, sniedzot skatītājam iespēju ne tikai ieraudzīt, bet arī “sadzirdēt” jātnieka balsi – viņa spēku un neatlaidību.
“Ar Rihardu un viņa ģimeni iepazinos 2013. gadā, kad rakstīju publikāciju žurnālam. Viņa dzīvesstāsts atstāja lielu iespaidu uz mani, tāpēc 10 gadus vēlāk es uzrunāju jātnieku un mēs nolēmām sadarboties vēlreiz, veidojot dokumentālo filmu. “Jātnieka balss” nav klasisks stāsts. Rihards ir ne tikai filmas galvenais varonis, bet arī filmas līdzautors, jo viņš pats filmēja daļu no materiāla un rakstīja dienasgrāmatu, dokumentējot savu ikdienu. Latvijas mediju vidē intervijās pārsvarā Rihardam nav iespēja izteikties gari. Filmas veidošanas process bija kā Riharda balss meklējumi,” stāsta filmas režisore un scenārija autore Iveta Auniņa.
Rihards Snikus patiesi priecājas, ka viņa parasportista dzīvesstāsts ir iedvesmojis dokumentālās filmas tapšanu. Viņš atklāj, ka jau pirms plašās uzmanības pēc Parīzes spēlēm bija saņēmis vairākus piedāvājumus par filmas veidošanu, taču pirmā, kas uzrunāja, bija režisore Iveta. Par to viņš izsaka pateicību gan viņai, gan visai filmēšanas komandai, kā arī sponsoriem un atbalstītājiem.
“Zirgi man ir mācījuši pacietību un neatlaidību. Šī filma ir iespēja dalīties ar to, ko viņi man ir devuši – ne tikai sportā, bet arī dzīvē. Redzēt savu ceļu uz ekrāna ir īpaši – tas atgādina, cik daudz cilvēku stāv aiz manis. Šī filma ir pateicība viņiem un iedrošinājums tiem, kas vēl tikai sāk savu cīņu,” bilst Rihards Snikus.
“Rihards Snikus. Jātnieka balss” parāda gan ikdienu treniņos un sacensībās, gan Riharda dzīvi ārpus jāšanas sporta – pasākumos pie DJ pults un saimniekojot mājās. Filmā atmiņu stāstos dalās Riharda ģimene, trenere Agnese Rozīte un pirmā trenere Olga Šellere, klases audzinātāja Lauma Ziemele, zirga “King of the Dance” īpašniece Irina Andrusa, kā arī Riharda draugi.
“Ar Rihardu iepazinos Riodežaneiro Paralimpisko spēļu laikā, 2016. gadā, un mani uzrunāja viņa sirsnība un atklātums. Filmas veidošana tika sākta aptuveni gadu pirms Parīzes Paralimpiskajām spēlēm, kad ar filmas ideju klajā nāca Iveta Auniņa. Tā nu pēdējie divi gadi ir pagājuši Riharda zīmē. Filmā centāmies dokumentēt Riharda ikdienas gaitas, to, kas sabiedrībai nav redzams. Liela pateicība ir Riharda māsas ģimenei, kas tik daudz palīdzējusi viņam un uzticējās mums, ielaižot savās dzīvēs. Filma būs pārdomu pilns ceļojums jebkuram skatītājam,” saka filmas līdzproducents Sandijs Semjonovs.
Filmas mūzikas līdzautors ir TV3 šova “X Faktors” pirmās sezonas uzvarētājs, mūziķis Arturs Gruzdiņš. Viņš kopā ar kolēģi Klāvu Skujiņu ir sakomponējis filmā dzirdamos skaņdarbus un veltījis Rihardam dziesmu “Nesalaužams”, kas ir arī filmas tituldziesma.
Dokumentālās filmas pirmizrāde televīzijā būs skatāma 18. novembrī TV3 kanālā.