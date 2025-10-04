Kitija Laksa nespēlē Fīniksas "Mercury" zaudējumā WNBA finālsērijas ievadā
Fīniksas "Mercury", Latvijas basketbolistei Kitijai Laksai paliekot uz rezervistu soliņa, piektdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālsērijas pirmajā mačā piedzīvoja zaudējumu.
"Mercury" viesos ar 86:89 (21:21, 29:24, 21:22, 15:22) piekāpās Lasvegasas "Aces", sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 0-1. Fīniksas komandā rezultatīvākā ar 21 punktu bija Kalīla Kopere, Satu Sabalī guva 19 punktus, bet Ališa Tomasa maču noslēdza ar 15 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Mājinieču uzvaru ar 21 gūto punktu sekmēja Dana Evansa un Aža Vilsone, kura arī izcīnīja desmit bumbas zem groziem.
Sērijas otrā spēle svētdien Lasvegasā sāksies plkst. 22 pēc Latvijas laika. Nākamās divas spēles notiks 9. un 11. oktobrī plkst. 3 Fīniksā. Turpmākās spēles, ja tādas būs nepieciešamas, notiks 12. oktobrī Lasvegasā plkst. 22, 16. oktobrī Fīniksā plkst. 3 un 18. oktobrī Lasvegasā plkst. 3.
Laksai būs iespēja kļūt par otru Latvijas basketbolisti, kas izcīnījusi WNBA čempiones titulu. 2014. gadā ar šo pašu Fīniksas komandu par čempioni kļuva Anete Jēkabsone-Žogota. "Mercury" komanda ieguva čempiontitulus 2007., 2009. un 2014. gadā ar Diānu Taurasi sastāvā. Viņa savu karjeru ir noslēgusi, bet komanda finālā atgriezusies pirmo reizi kopš 2021. gada, pateicoties Ališai Tomasai. "Aces" ar Eižu Vilsonu priekšgalā par čempionēm kļuva 2022. un 2023. gadā.
Pamatturnīrā no četrām savstarpējām spēlēm pirmajā uzvarēja "Mercury", bet nākamajās trīs pārākas bija pretinieces. Pirmais mačs noslēdzās ar sešu punktu starpību, nākamie divi - ar trīs punktu starpību, bet pēdējā "Aces" uzvarēja ar +22.
WNBA debitante Laksa pamatturnīrā 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas, tālmetienus realizējot ar 31,7% precizitāti. "Play-off" viņa laukumā bija tikai vienā mačā un spēlēja piecas minūtes.