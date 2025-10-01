VIDEO: Rolands Šmits ar rezultatīvu spēli otrajā puslaikā kaldina "Anadolu Efes" panākumu ULEB Eirolīgā
Otrdien, 30. septembrī, ar pirmajām spēlēm sākās ULEB Eirolīgas jaunā sezona. Melnkalnes pilsētā Podgoricā, pateicoties Rolanda Šmita rezultatīvajai spēlei, turnīru ar uzvaru sāka Stambulas "Anadolu Efes". Spēlējot bez Rodiona Kuruca, dramatisku neveiksmi piedzīvoja Vitorijas "Baskonia".
"Anadolu Efes" neitrālā laukumā ar 85:78 (21:19, 19:25, 20:15, 25:19) pārspēja Izraēlas vienību Telavivas "Maccabi". Izraēlas un Palestīnas konflikta rezultātā Izraēlas varasiestādes neiesaka tās sporta komandām doties uz Turciju un līdz ar to jau trešo sezonu "Anadolu Efes" un "Fenerbahce" mājas spēles pret šīs valsts vienībām aizvada neitrālos laukumos.
Par "Anadolu Efes" galveno uzvaras kaldinātāju kļuva latvietis Rolands Šmits, kurš 14 no saviem 16 punktiem iemeta otrajā puslaikā, tādējādi ļaujot atspēlēties un lauzt spēles gaitu, kurā no otrās ceturtdaļas vadībā atradās pretinieks.
Šmits 15 minūtēs un 50 sekundēs laukumā realizēja piecus no septiņiem divpunktu metieniem un divus no trim tālmetieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, pārķerta bumba, divas personiskās piezīmes un izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekam, kā arī efektivitātes koeficients 17.
Bez Šmita uzvarētājiem 16 punktus guva arī Džordans Loids, 14 - Šeins Larkins, bet pa 12 punktiem - Niks Vailers Bebs un Erdžans Osmani. Telavivas komandā pa 15 punktiem guva Romans Sorkins un Džeilens Hords, kura kontā arī deviņas atlēkušās bumbas. Spēles beigās potītes traumā iedzīvojās Lonijs Vokers, kurš pēc tālmetiena izpildes sadūrās ar "Anadolu Efes" treneri, Igoru Kokoškovu.
Vēl otrdien Spānijas vienība Vitorijas "Baskonia" bez Rodiona Kuruca sastāvā mājās ar 96:102 (20:27, 28:22, 22:24, 26:29) zaudēja Pirejas "Olympiacos". Spēles ievadā "Olympiacos" veica izrāvienu 13:0, taču mājiniekiem to līdz pirmā puslaika beigām izdevās sadeldēt un otrajā puslaikā izrādīt nopietnu pretestību vienai no turnīra favorītēm. Mājiniekiem 23 punktus guva Timotē Luvavu-Kabaro. Viesiem Saša Vezenkovs sakrāja 24 punktus un 13 atlēkušās bumbas, bet 21 punktu guva Tailers Dorsijs.
Jau ziņots, ka "Dubai" debijā Eirolīgā un savā atgriešanās spēlē pēc desmit gadu prombūtnes par rezultatīvāko savas komandas uzvarā pār Belgradas "Partizan" kļuva Dāvis Bertāns. Šodien, 1. oktobrī, ar pēdējām trīs spēlēm noslēgsies pirmās kārtas izspēle. Artūra Žagara (viņš nespēlēs cirkšņa traumas dēļ) pārstāvētā pašreizējā līgas čempione Stambulas "Fenerbahce" trešdien mājās tiksies ar "Paris". Eirolīgas spēles Latvijā tiešraidē translē "Go3" kanāli.
Šosezon Eirolīgas klubu skaits ir pieaudzis no 18 līdz 20 komandām. No iepriekšējās sezonas līgā vairs nestartē Vācijas komanda Berlīnes "Alba", bet klāt ir nākusi "Valencia" no Spānijas, Telavivas "Hapoel" no Izraēlas un īpašo ielūgumu jeb "wild card" uz pieciem gadiem saņēmusī "Dubai".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Latvijas basketbolista Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".