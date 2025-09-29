Artūrs Žagars sezonas pirmajā spēlē guvis nepatīkamu savainojumu
ULEB Eirolīgas čempione Stambulas "Fenerbahce" paziņojusi, ka saspēles vadītājs Artūrs Žagars nedēļas nogalē notikušajā Turcijas čempionāta spēlē guvis cirkšņa savainojumu. Klubs nav sniedzis informāciju, cik ilgs laiks latvietim būs nepieciešams, lai traumu sadziedētu.
Pagājušās nedēļas vidū Artūrs Žagars devās Stambulas "Fenerbahce" starta pieciniekā un palīdzēja klubam pārspēt Stambulas "Besiktas", tādējādi izcīnot sezonas pirmo trofeju - Turcijas Superkausu. Kopumā Žagars šajā spēlē laukumā pavadīja 17:19 minūtēs, tiekot pie pieciem punktiem un četrām piespēlēm. Savukārt Turcijas čempionāta pirmajā kārtā viņam simboliska loma – tikai piecas minūtes, kurās palika bez punktiem.
Šodien noskaidrojies, ka Žagara mazajam spēles laikam Turcijas čempionāta pirmajā spēlē, kurā "Fenerbahce" pēdējās sekundēs piekāpās Bursas "Tofas", bijis izskaidrojums. Viņš tā laikā guvis cirkšņa savainojumu. Medicīniskajās pārbaudēs noteikts, ka cirkšņa muskulim konstatēta otrā līmeņa trauma, un viņa rehabilitācija no tās ir jau sākusies. Klubs nesniedza konkrētu informāciju, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai traumu sadziedētu.
Tas nozīmē, ka Žagars nesāks ULEB Eirolīgas sezonu komandas sastāvā. Jau trešdien, 1. oktobrī, "Fenerbahce" savā laukumā uzsāks titula aizstāvēšanu pret "Paris", bet šīs darba nedēļas beigās tai paredzēta viesošanās Kauņā pie "Žalgiris". Artūram Žagaram šī ir noslēdzošā sezona esošā līguma ietvaros ar "Fenerbahce" un dažādu veselības likstu dēļ ietekmēta tika arī viņa vasara Latvijas basketbola izlases sastāvā.
Bez Žagara ULEB Eirolīgas sezonu uzsāks vēl trīs Latvijas basketbolisti - Rolands Šmits citā Stambulas klubā "Anadolu Efes", Dāvis Bertāns Apvienoto Arābu Emirātu vienībā "Dubai" un Rodions Kurucs Vitorijas "Baskonia". Pēdējais gan vēl nespēlēs, jo turpina atgūšanos no pēdas audu iekaisuma.