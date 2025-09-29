Septiņkārtējais F-1 pasaules čempions Lūiss Hamiltons paziņo par sērām personīgajā dzīvē
F-1 komandas "Ferrari" pilots Lūiss Hamiltons sociālajā tīklā "Instagram" paziņojis, ka pēc cīņas ar pneimoniju miris viņa suns, angļu buldogs Rosko.
Par skumju vēsti paziņojis pirmās formulas septiņkārtējais pasaules čempions, Lūiss Hamiltons. Pēc cīņas ar pneimoniju, kas apgrūtināja viņa spēju elpot, mūžībā devies viņa uzticamais draugs, angļu buldoga šķirnes suns Rosko. Hamiltons pagājušās nedēļas beigās informēja savus sekotājus par Rosko veselības stāvokli, aicinot par viņu aizlūgt. Rosko slimības dēļ pats Hamiltons izlaida "Pirelli" riepu ražotāja testus.
Thanks so much for the love and support. Please keep Roscoe in your thoughts and prayers pic.twitter.com/p9oGiQ6gEW— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 26, 2025
"Pēc četru dienu cīņas par viņa dzīvību man bija jāpieņem līdz šim grūtākais lēmums dzīvē un jāatvadās no Rosko," sociālajā tīklā "Instagram" raksta Hamiltons. "Kļūt par Rosko saimnieku bija labākais mans dzīves lēmums. Vienmēr atcerēšos mūsu kopā piedzīvotās atmiņas," garā un emocionālā ierakstā teica britu autosportists, rakstot, ka viņš nomiris viņa rokās. Līdzjutību publiski izteikusi arī F-1 savos sociālajos tīklos. "Rosko lika smaidīt visiem boksos un sildīja F-1 fanu sirdis visā pasaulē. Izsakām līdzjutību Lūisam Hamiltonam šajā grūtajā brīdī," teikts čempionāta paziņojumā.
Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right ✨— Formula 1 (@F1) September 29, 2025
Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.
Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO
Kā Hamiltona uzticamākais draugs Rosko bija slavens. Viņam bija izveidots pašam savs sociālā tīkla "Instagram" profils, kurā viņam bija virs 1,3 miljoniem sekotāju. Kopš 2013. gada Rosko ceļojis līdz britu sportistam uz F-1 sacensībām visā pasaulē. Angļu buldogiem ir raksturīgas elpošanas problēmas, bet kopumā Rosko nebija pirmais Hamiltona suns - cits buldogs Koko mūžībā devās no sirds slimības.
Vegānu Lūisa Hamiltona un angļu buldoga Rosko dzīves ainiņas
Jau šajā nedēļas nogalē ar posmu Singapūrā turpināsies 2025. gada pasaules čempionāts. Lūiss Hamiltons, kuram šī kļuvusi par pirmo sezonu "Ferrari" komandā, šobrīd kopvērtējumā ar 121 punktu ieņem sesto vietu.