VIDEO: hokeja mačs pārvēršas asiņainā kautiņā - spēlētājs sitienus saņem no pretinieka ar gredzenu pirkstā
Portāls Jauns.lv saņēma video no Entuziastu hokeja līgas (EHL) E6 grupas spēles starp “Priedaine” un “Ķekavas Clappers”, kas norisinājās 3. oktobrī. Mača noslēgums izvērtās īpaši saspringts.
Kulminācija tika sasniegta četras minūtes pirms spēles beigām, kad rezultāts bija 6:0 par labu “Ķekavas Clappers” komandai. Asumi sākās brīdī, kad Ķekavas hokejists pēc svilpes uzslidoja virsū Priedaines vārtsargam.
Neilgi pirms finālsvilpes izcēlās pamatīgs kautiņš starp abu komandu hokejistiem, bet vēlāk konfliktā iesaistījās arī treneri. Starp viņiem bija arī bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs Mareks Jass.
Spēlētāji viens otram izdarīja sitienus galvas rajonā, bet vēlāk tika izmantotas arī nūjas.
Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, vissmagāk cietušais hokejists esot saņēmis sitienus no pretinieka, kuram pirkstā bijis gredzens.
Nevajadzīgi asumi un provokācijas pavisam izbojāja spēli, kuras uzvarētājs jau sen bija izšķirts.
Entuziastu līgu savulaik dibinājis tagadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs. Tribīnēs notikušo vēroja arī bērni un jaunie hokejisti, kuri bija šokēti par redzēto.