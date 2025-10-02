Eduards Tralmaks jauno sezonu sāks Amerikas hokeja līgā
Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien no Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Detroitas "Red Wings" tika nosūtīts uz vienības fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL).
28 gadus vecais latviešu uzbrucējs līgumu ar "Red Wings" noslēdza martā, vienojoties par viena gada divvirzienu līgumu.
Pirms jaunās sezonas Tralmaks piedalījās vienā "Red Wings" pārbaudes spēlē, sestdien mačā pret Bufalo "Sabres" laukumā esot desmit minūtes, kurās izpildīja vienu metienu vārtu virzienā, bloķēja vienu metienu, pielietoja vienu spēka paņēmienu un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Sezonu Tralmaks uzsāks "Red Wings" fārmklubā Grandrepidsas "Griffins". Jau iepriekš kluba ģenerālmenedžeris Stīvs Aizermans atklāja, ka Tralmaks jauno sezonu sāks AHL, taču, sevi pierādot, tās gaitā viņam var pavērties iespējas debitēt arī NHL.
Iepriekšējās divas sezonas Tralmaks pavadīja Čehijas augstākajā līgā, pārstāvot Kladno "Rytirzi". Pagājušajā sezonā viņš 48 mačos iekrāja 51 punktu (23+28) un bija ekstralīgas pamatturnīra rezultatīvākais spēlētājs.
Pirms pievienošanās Čehijas klubam Tralmaks bija Bostonas "Bruins" paspārnē, AHL spēlējot Providensas "Bruins" rindās. Ziemeļamerikā otrajā spēcīgākajā līgā viņam 87 pamatturnīra mačos bija 41 punkts (22+19). Pirms tam Tralmaks četrus gadus spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), kur pārstāvēja Meinas Universitāti. Vēl četras sezonas uzbrucējs spēlēja ASV junioru līgās.
NHL klubu treniņnometnēs palikuši vēl 10 latviešu spēlētāji - Artūrs Šilovs, Raivis Ansons (abi - Pitsburgas "Penguins"), Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets"), Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis (abi - Floridas "Panthers"), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Ēriks Mateiko (Vašingtonas "Capitals"), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning"), Rodrigo Ābols (Filadelfijas "Flyers") un Dans Ločmelis (Bostonas "Bruins").