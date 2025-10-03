Nākamgad Pasaules kausā tiks spēlēts ar "Trionda" bumbu, kurā iekšā būs īpaša mikroshēma
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) un sporta preču ražotāja "Adidas" prezentējusi 2026. gada Pasaules kausa (PK) izcīņas oficiālo bumbu, kuras nosaukums būs "Trionda".
Pirmo reizi vēsturē PK finālturnīrs norisināsies trīs valstīs - ASV, Kanādā un Meksikā -, bet "Trionda" tulkojumā no spāņu valodas nozīmē "trīs viļņi". Bumbas dizainam ir sarkana, zaļa un zila krāsu gamma, kas ir veltījums trim uzņēmējvalstīm.
"Es nevaru vien sagaidīt, kad šī skaistā bumba ielidos vārtu tīklā," prezentācijas laikā sacīja FIFA prezidents Džanni Infantino.
Saskaņā ar FIFA sniegto informāciju bumba var lepoties ar vairākām svarīgām tehniskām īpašībām un jauninājumiem. Tās īpaši dziļās šuves nodrošina virsmu, kas sadala gaisa pretestību.
vienmērīgi un garantē optimālu lidojuma stabilitāti. Turklāt reljefās ikonas, kas redzamas tikai tuvplānā, paaugstina saķeri, kad bumba tiek sista vai driblēta slapjos apstākļos. Bumbā ir ievietota arī 500 Hz kustību sensora mikroshēma, kas nosūta precīzus datus uz video tiesneša asistenta (VAR) sistēmu reāllaikā. Tas uzlabošot tiesnešu lēmumu pieņemšanu, norādīja FIFA.
Pasaules kausa izcīņa sāksies 2026. gada 11. jūnijā, bet fināls notiks 19. jūlijā. Šis būs pirmais turnīrs, kurā piedalīsies 48 izlases.