Kitija Laksa uzņemta savas absolvētās ASV augstskolas sporta slavas zālē. Viņas klubs šonakt sāks cīņu par WNBA čempiontitulu
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien Tampā tika uzņemta Dienvidfloridas Universitātes sporta slavas zālē, savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo augstskola. Naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika Fīniksas "Mercury" komandas rindās Laksa sāks WNBA finālsēriju, kurā tās pretiniece cīņā līdz četrām uzvarām būs Lasvegasas "Aces".
A remarkable career, now etched in history. Congrats to @KitLaksa on her induction into the USF Athletics Hall of Fame! pic.twitter.com/e47D5w9rvT— USF Women's Basketball (@USFWBB) October 3, 2025
Laksa, kura augstskolu pārstāvēja no 2015. līdz 2019.gadam, 2018.gadā tika atzīta par labāko "American Athletic" konferencē, ņemot vērā sasniegumus sportā un mācībās. Latvijas basketboliste pretendēja uz kļūšanu par sieviešu komandas visu laiku rezultatīvāko spēlētāju, taču ceļgala trauma liedza viņai kļūt par rekordisti.
2020.gadā latviete tika izvēlēta Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) draftā un maijā piedzīvoja debiju pasaules spēcīgākajā līgā.
Tāpat oktobrī augstskolas sporta slavas zālē tika uzņemts basketbola treneris Amirs Abdurrahims, beisbolists Skots Hemonds, kā arī amerikāņu futbola pārstāvji treneris Džims Līvits un spēlētājs Kavika Mičels.
Dienvidfloridas Universitātes sporta slavas zālē 17 sporta veidos kopš 2009.gada ir uzņemtas 43 personas un viena komanda. Laksa ir piektā sieviešu basketbola komandas spēlētāja, kas izpelnījusies šādu atzinību.