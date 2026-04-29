Pasaules kausa dalībvalstis saņems nebijuši lielas prēmijas
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) nolēmusi ievērojami palielināt prēmijas izlasēm par dalību šī gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā.
FIFA otrdien pavēstīja, ka kopumā komandām tiks izmaksāti 871 miljons ASV dolāru (ap 745 miljoniem eiro), kas ir ievērojami vairāk nekā decembrī solītie 727 miljoni dolāru (622 miljoni eiro). Ievērojamais palielinājums veikts, jo daudzi FIFA locekļi pauda bažas, ka augstās ceļošanas, nodokļu un vispārējās darbības izmaksas varētu izraisīt to, ka federācijas zaudēs naudu no dalības turnīrā.
FIFA paziņoja, ka visām 48 izlasēm, kas gatavojas PK finālturnīram, izmaksās 2,5 miljonus ASV dolāru līdzšinējo 1,5 miljonu dolāru vietā. Tāpat palielināta prēmija par kvalificēšanos PK finālturnīram - no deviņiem uz desmit miljoniem ASV dolāru.
"FIFA lepojas ar to, ka tās finansiālais stāvoklis ir līdz šim stabilākais, kas ļauj mums palīdzēt visām mūsu dalībvalstu asociācijām vēl nebijušā veidā," paziņojumā sacīja FIFA prezidents Džanni Infantino. "Šis ir vēl viens piemērs tam, kā FIFA līdzekļi tiek ieguldīti atpakaļ spēlē."
Paredzams, ka FIFA nopelnīs aptuveni 13 miljardus ASV dolāru (11,1 miljardu eiro) no pašreizējā četru gadu PK izcīņas cikla, kas noslēgsies ar šā gada turnīru.
Salīdzinot ar 2022. gada PK izcīņas laikā izdalīto naudas summu, šī gada turnīra balvu fonds palielinājies par 50%. Saskaņā ar pagājušajā gadā paziņotajiem skaitļiem PK izcīņas uzvarētāju komanda saņems 50 miljonus ASV dolāru (42,8 miljoni eiro), bet otrās vietas ieguvēji - 33 miljonus ASV dolāru (28,25 miljoni eiro). Trešo vietu ieguvusī komanda saņems 29 miljonus ASV dolāru (24,8 miljoni eiro), bet ceturto vietu ieguvusī komanda - 27 miljonus ASV dolāru (23,1 miljoni eiro).
PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.