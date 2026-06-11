Latviešiem ir viens jautājums: vai Jāņos līs? Vilis Bukšs nācis klajā ar prognozi
Tuvojoties Līgo svētkiem un Jāņiem, arvien vairāk cilvēku sāk plānot svinības pie dabas, ugunskura kurināšanu, siera siešanu un saullēkta sagaidīšanu. Taču katru gadu neizbēgami rodas viens un tas pats jautājums – vai svētkus neizjauks lietus?
Dabas un laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs publiskojis savu skatījumu uz šā gada jūnija laikapstākļiem, un prognozes šobrīd izskatās gana cerīgas tiem, kuri cer uz vasarīgu laiku Līgo un Jāņu dienās.
Bukšs norāda, ka šā gada jūnijs kopumā varētu būt siltāks nekā parasti, savukārt nokrišņu daudzums gaidāms tuvu klimatiskajai normai. Tas nozīmē, ka lietus šomēnes netrūks, taču tas nebūt nenozīmē ilgstoši pelēku un slapju laiku.
Pēc viņa novērojumiem jūnija pirmā puse būs mainīga. Laikā ap Medarda dienu (8. jūnijs) un Rudzu zieda dienu (12. jūnijs) temperatūra vietām var sasniegt pat +28 līdz +30 grādus, tomēr karstumu brīžiem pārtrauks pērkona lietusgāzes, kas atsevišķās vietās var būt spēcīgas un nest arī krusu.
Jūnija vidū, ap Vītus dienu (15. jūnijs), laiks kļūs mērenāks. Gaisa temperatūra lielākoties turēsies +18 līdz +23 grādu robežās. Saule mīsies ar mākoņiem, un iespējami īslaicīgi nokrišņi, vietām arī pērkona negaisi un stiprākas vēja brāzmas.
Tomēr visvairāk cilvēkus interesē laiks tieši ap Vasaras saulgriežiem. Bukša prognozes liecina, ka laikā ap 21. jūniju gaisa temperatūra var paaugstināties līdz +25 līdz +27 grādiem. Lai gan atsevišķās vietās nav izslēgti īslaicīgi pērkona negaisi, kopumā laiks solās būt vasarīgs.
Arī Līgo dienā prognozes ir samērā labvēlīgas. Gaisa temperatūra daudzviet varētu sasniegt +23 līdz +25 grādus. Dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, taču šobrīd nekas neliecina par ilgstošiem vai plašiem nokrišņiem visā valstī.
Īpaši iepriecinošas ziņas ir par Jāņu nakti. Kā norāda Bukšs, tā varētu aizritēt pārsvarā bez nokrišņiem, saglabājoties mērenam vasaras nakts siltumam. Tas nozīmē, ka daudzviet varētu izdoties baudīt tradicionālo līgošanu, ugunskurus un saullēkta sagaidīšanu bez lietussarga.
Pēc svētkiem vasara, visticamāk, tikai uzņems apgriezienus. Laikā no Jāņiem līdz Pēterdienai (29. jūnijs) temperatūrai būs tendence paaugstināties, un jūnija pēdējās dienās dažviet termometra stabiņš var pakāpties pat līdz +30 vai +33 grādiem.
Bukšs atgādina arī par senajiem ticējumiem. Tautā teikts – ja Jāņu dienā nelīst lietus, gaidāms jauks rudens, bet, ja Jāņos līst, vasara var būt bagāta ar pērkona negaisiem. Savukārt dzeguzes kūkošana pēc Jāņiem vēsta par garu vasaru.
Lai gan līdz svētkiem prognozes vēl var mainīties, šobrīd dabas zīmju vērotāja vēstījums ir iepriecinošs – Līgo vakars un Jāņu nakts varētu būt silti, bet lietus, ja arī uznāks, visticamāk būs īslaicīgs. Tas nozīmē, ka izredzes nosvinēt gada īsāko nakti zem klajas debess šogad ir visai labas.