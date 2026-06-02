Anglijas premjerlīgas snaiperis Holanns ar iespaidīgo Norvēģijas izlasi pošas uz Pasaules kausu
Norvēģijas vīriešu futbola izlases sastāvā gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā iekļauti uzbrucējs Ērlings Holanns un pussargs Martins Ēdegors, kurš būs arī valstsvienības kapteinis.
Norvēģija spēles Pasaules kausa finālturnīra pirmo reizi kopš 1998. gada. Kvalifikācijā norvēģi uzvarēja visās astoņās spēlēs, droši nodrošinot vietu finālturnīrā.
No 26 valstsvienībā iekļautajiem spēlētājiem vienīgais debitants ir vārtsargs Sanders Tangvīks, kurš pārstāv Vācijas bundeslīgas komandu Hamburgas SV.
Norvēģijas futbolisti cīnīsies vienā apakšgrupā ar Franciju, Senegālu un Irāku. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Norvēģijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Erjans Hoskjolds Nīlands ("Sevilla", Spānija), Sanders Tangvīks (Hamburgas SV, Vācija), Ēgils Selviks ("Watford", Anglija);
aizsargi - Kristofers Ajers ("Brentford", Anglija), Leo Estigords ("Genoa", Itālija), Dāvids Volfe (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Fredriks Bjerkans ("Bodo"/"Glimt", Norvēģija), Markuss Holmgrens ("Torino", Itālija), Turbjerns Hegems ("Bologna", Itālija), Sondre Langoss ("Derby County", Anglija), Henriks Falkeners ("Viking", Norvēģija), Jūlians Rīersuns (Dortmundes "Borussia", Vācija);
pussargi - Mortens Torsbī ("Cremonese", Itālija), Patriks Bergs, Jenss Heuge (abi - "Bodo"/"Glimt", Norvēģija), Sanders Berge, Oskars Bobs (abi - Londonas "Fulham", Anglija), Martins Ēdegors (Londonas "Arsenal", Anglija), Fredriks Aušness, Andrēass Šelderups (abi - Lisabonas "Benfica", Portugāle), Kristians Tūrstveds ("Sassuolo", Itālija), Teloniuss Osgords (Glāzgovas "Rangers", Skotija), Antonio Nusa ("Leipzig", Vācija);
uzbrucēji - Aleksanders Sērlots (Madrides "Atletico", Spānija), Ērlings Holanns (Mančestras "City", Anglija), Jergens Lāšens (Londonas "Crystal Palace", Anglija).