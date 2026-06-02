Veterāns Edins Džeko brauks uz Pasaules kausu ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi
Bosnijas un Hercegovinas futbola izlasē dalībai Pasaules kausā starp daudziem jaunajiem spēlētājiem būs arī 40 gadus vecais uzbrucējs Edins Džeko.
Gelzenkirhenes "Schalke 04" uzbrucējs Džeko izlasē 148 mačos guvis 73 vārtus un ir gan spēlēm, gan gūtajiem vārtiem bagātākais futbolists valstsvienībā. No aktīvajiem futbolistiem, tajā skaitā tiem, kas iekļauti izlases sastāvā, sestais ar 64 mačiem ir centra aizsargs Seads Kolašinacs.
Bosnieši Pasaules kausa finālturnīra apakšgrupā spēlēs ar Kanādu, Šveici un Kataru. Bosnijas un Hercegovinas futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Nikola Vasiļs (Hamburgas "St. Pauli", Vācija), Martins Zlomisličs ("Rijeka", Horvātija), Osmans Hadžikičs (Koprivnicas "Slaven Belupo", Horvātija);
aizsargi - Seads Kolašinacs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Amars Dedičs (Lisabonas "Benfica", Portugāle), Nihads Mujakičs ("Gaziantep", Turcija), Nikola Katičs (Gelzenkirhenes "Schalke 04", Vācija), Tariks Muharemovičs ("Sassuolo", Itālija), Stjepans Radeljičs ("Rijeka", Horvātija), Deniss Hadžikaduničs (Dženovas "Sampdoria", Itālija), Nidals Čeliks ("Lens", Francija);
pussargi - Amirs Hadžiahmetovičs ("Hull City", Anglija), Ivans Šunjičs ("Pafos", Kipra), Ivans Bašičs ("Astana", Kazahstāna), Dženiss Burničs ("Karlsruhe", Vācija), Ermins Mahmičs (Liberecas "Slovan", Čehija), Benjamins Tahirovičs ("Brondby", Dānija), Amars Memičs (Plzeņas "Viktoria", Čehija), Armins Gigovičs (Bernes "Young Boys", Šveice), Kerims Alajbegovičs (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Esmirs Bajraktarevičs (Eindhovenas PSV, Nīderlande);
uzbrucēji - Ermedins Demirovičs ("Stuttgart", Vācija), Jovo Lukičs ("Universitatea Cluj", Rumānija), Sameds Baždars (Bjalistokas "Jagiellonia", Polija), Hariss Tabakovičs (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Edins Džeko (Gelzenkirhenes "Schalke 04", Vācija).