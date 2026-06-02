Očoa pošas uz sesto Pasaules kausu, Irāna paliek bez viena no līderiem
Meksikas vīriešu futbola izlases vārtsargs Giljermo Očoa plāno piedalīties savā sestajā Pasaules kausa finālturnīrā, kura no rīkotājām turklāt ir viņa dzimtene.
40 gadus vecais Limasolas AEL vārtsargs Očoa tādējādi pievienosies Krištianu Ronaldu un Lionelam Mesi, kuri arī startēs savā sestajā finālturnīrā. Očoa gan zaudējis pirmā vārtsarga lomu izlasē.
Meksikas izlasē iekļauti arī uzbrucēji Rauls Himeness no Londonas "Fulham" un Santjago Himeness no "AC Milan", tāpat lielu lomu spēlēs Spānijā dzimušais Alvaro Fidalgo un Kolumbijā dzimušais Huljans Kinjoness. Jaunākais Meksikas izlases dalībnieks būs talantīgais 17 gadus vecais pussargs Hilverto Mora.
Meksikas izlases galvenais treneris Havjers Agirre pie stūres komandai bija arī tad, kad tā spēlēja 2006. un 2010. gada finālturnīrā. Meksikas futbolisti finālturnīrā spēlēs vienā apakšgrupā ar Dienvidāfriku, Dienvidkoreju un Čehiju.
Tiklmēr Irānas vīriešu futbola izlase šī gada Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs bez valstsvienības trešā labākā vārtu guvēja Sardara Azmuna, visticamāk, politisku iemeslu dēļ. Pirmdien Irānas izlase paziņoja tos 26 futbolistus, kurus iekļaus valstsvienības sastāvā Pasaules kausa finālturnīram.
Viņu vidū ir arī Pirejas "Olympiacos" uzbrucējs Mehdi Taremi, kurš izlasē 104 spēlēs guvis 60 vārtus, atpaliekot tikai no Ali Daeji, kurš savulaik valstsvienībā 148 mačos izcēlās ar 108 vārtiem, kas ilgstoši bija pasaules rekords.
Apvienoto Arābu Emirātu kluba "Shabab Al-Ahli" uzbrucējs Azmuns valstsvienībā 91 mačā guvis 57 vārtus. Martā galvenais treneris Amirs Ghalenoe viņu atskaitīja no sastāva, visticamāk, tāpēc ka futbolists Irānas kara laikā ar ASV un Izraēlu sociālajos tīklos ievietoja fotogrāfiju, kurā viņš bija redzams kopā ar AAE šeihu Mohammedu bin Rašidu Al Maktumu.
Irānas futbola izlase Pasaules kausam gatavojas Antaljā, Turcijā, bet izmitināsies Tihuanā, Meksikā. Pasaules kausa finālturnīrā Irānas izlase spēlēs G grupā kopā ar Beļģiju, Ēģipti un Jaunzēlandi. Spēles iecerētas Vašingtonas un Kalifornijas štatos ASV, kā arī Vankūverā Kanādā.
Tikmēr Bosnijas un Hercegovinas futbola izlasē dalībai Pasaules kausā starp daudziem jaunajiem spēlētājiem būs arī 40 gadus vecais uzbrucējs Edins Džeko. Gelzenkirhenes "Schalke 04" uzbrucējs Džeko izlasē 148 mačos guvis 73 vārtus un ir gan spēlēm, gan gūtajiem vārtiem bagātākais futbolists valstsvienībā.
No aktīvajiem futbolistiem, tajā skaitā tiem, kas iekļauti izlases sastāvā, sestais ar 64 mačiem ir centra aizsargs Seads Kolašinacs. Bosnieši Pasaules kausa finālturnīra apakšgrupā spēlēs ar Kanādu, Šveici un Kataru.
Meksikas futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Rauls Ranjels ("Guadalajara"), Giljermo Očoa (Limasolas AEL, Kipra), Karloss Asevedo ("Santos Laguna");
aizsargi - Israels Rejess ("America"), Horhe Sančess (Saloniku PAOK, Grieķija), Sesars Montess (Maskavas "Lokomotiv", Krievija), Johans Vaskess ("Genoa", Itālija), Hesuss Galjardo ("Toluca"), Mateo Čavess (Alkmāras AZ, Nīderlande);
pussargi - Edsons Alvaress (Vesthemas "United", Anglija), Luiss Romo, Brians Gutjeress (abi - "Guadalajara"), Obeds Vargass (Madrides "Atletico", Spānija), Orvelins Pineda (Atēnu AEK, Grieķija), Eriks Lira ("Cruz Azul"), Hilverto Mora ("Tijuana"), Sesars Uerta (Briseles "Anderlecht", Beļģija), Alvaro Fidalgo (Seviljas "Real Betis", Spānija), Luiss Čavess (Maskavas "Dynamo", Krievija);
uzbrucēji - Roberto Alvarado ("Guadalajara"), Aleksiss Vega ("Toluca"), Huljans Kinjoness ("Al-Qadisiyah", Saūda Arābija), Santjago Himeness ("AC Milan", Itālija), Giljermo Martiness ("Pumas"), Armando Gonsaless ("Guadalajara"), Rauls Himeness (Londonas "Fulham", Anglija).
Irānas futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Alireza Beiranvands ("Tractor"), Hoseins Hoseinī (Isfahānas "Sepahan"), Pajams Nijāzmands (Teherānas "Persepolis");
aizsargi - Daniāls Eiri ("Malavan"), Ehsans Hadžsafi (Isfahānas "Sepahan"), Salehs Hardani ("Esteghlal"), Hoseins Kanaānī, Milāds Mohammadī (abi - Teherānas "Persepolis"), Šodža Halilzāde ("Tractor"), Ali Nematī, Rāmins Rezājans (abi - "Foolad");
pussargi - Ruzbehs Češmī, Amirs Mohammads Razagīnija (abi - "Esteghlal"), Saīds Ezatolahi (Dubaijas "Shabab Al-Ahli", AAE), Mehdī Gājedī (Dubaijas "Al-Nasr", AAE), Samans Godoss ("Kalba", AAE), Mohammads Gorbānī (Abū Dabī "Al-Wahda", AAE), Alireza Džahānbahšs ("Dender", Beļģija), Mohammads Mohebī ("Rostov", Krievija), Mehdī Torabī ("Tractor"), Ārija Jusefī (Isfahānas "Sepahan");
uzbrucēji - Ali Alipurs (Teherānas "Persepolis"), Deniss Dargahi (Ljēžas "Standard", Beļģija), Amirhoseins Hoseinzāde ("Tractor"), Mehdi Taremi (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Šahriārs Moganlu ("Kalba", AAE).
Bosnijas un Hercegovinas futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Nikola Vasiļs (Hamburgas "St. Pauli", Vācija), Martins Zlomisličs ("Rijeka", Horvātija), Osmans Hadžikičs (Koprivnicas "Slaven Belupo", Horvātija);
aizsargi - Seads Kolašinacs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Amars Dedičs (Lisabonas "Benfica", Portugāle), Nihads Mujakičs ("Gaziantep", Turcija), Nikola Katičs (Gelzenkirhenes "Schalke 04", Vācija), Tariks Muharemovičs ("Sassuolo", Itālija), Stjepans Radeljičs ("Rijeka", Horvātija), Deniss Hadžikaduničs (Dženovas "Sampdoria", Itālija), Nidals Čeliks ("Lens", Francija);
pussargi - Amirs Hadžiahmetovičs ("Hull City", Anglija), Ivans Šunjičs ("Pafos", Kipra), Ivans Bašičs ("Astana", Kazahstāna), Dženiss Burničs ("Karlsruhe", Vācija), Ermins Mahmičs (Liberecas "Slovan", Čehija), Benjamins Tahirovičs ("Brondby", Dānija), Amars Memičs (Plzeņas "Viktoria", Čehija), Armins Gigovičs (Bernes "Young Boys", Šveice), Kerims Alajbegovičs (Zalcburgas "Red Bull", Austrija), Esmirs Bajraktarevičs (Eindhovenas PSV, Nīderlande);
uzbrucēji - Ermedins Demirovičs ("Stuttgart", Vācija), Jovo Lukičs ("Universitatea Cluj", Rumānija), Sameds Baždars (Bjalistokas "Jagiellonia", Polija), Hariss Tabakovičs (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Edins Džeko (Gelzenkirhenes "Schalke 04", Vācija).