Čehijas izlases sastāvā Pasaules kausam iekļauts 17 gadus vecais Sohureks; Austrālijai kaudze debitantu
Čehijas vīriešu futbola izlases sastāvā dalībai gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā iekļauts arī 17 gadus vecais pussargs Hugo Sohureks.
17 gadus vecais futbolists svētdien devās laukumā pārbaudes spēlē ar Kosovu, čehiem izcīnot uzvaru ar 2:1, un kļuva par jaunāko Čehijas izlases spēlētāju. Kā pēdējie no kandidātu saraksta tika atskaitīti "Cincinnati" pussargs Pavels Buha, uzbrucējs Hristofs Kabongo no "Mlada Boleslav", kā arī Plzeņas "Viktoria" pussargs Tomāšs Landra.
Čehija Pasaules kausa finālturnīrā, kas Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā, spēlēs vienā grupā ar Dienvidkoreju, Dienvidāfrikas Republiku un Meksiku.
Tikmēr Austrālijas vīriešu futbola izlases sastāvā startam Pasaules kausa finālturnīrā iekļauti 17 spēlētāji, kuri meistarsacīkstēs spēlēs pirmo reizi. Vairāk nekā puse no Austrālijas izlases sastāva Pasaules kausā spēlēs pirmo reizi.
Savukārt ceturtajā Pasaules kausa finālturnīrā startēs vārtsargs Metjū Raiens, kurš pēc aizvadītas veiksmīgas sezonas Spānijas klubā "Levante", būs arī Austrālijas valstsvienības kapteinis. Tāpat izlases sastāvā iekļauts 22 gadus vecais pussargs Kristians Volpato, kuram ir dubultspilsonība. Viņš pirms iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīra noraidīja iespēju pievienoties Austrālijas valstsvienībai, cerot saņemt izsaukumu uz Itālijas izlasi.
Austrālijas futbolisti apakšgrupā cīnīsies ar Turciju, ASV un Paragvaju. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Čehijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Lukāšs Hornīčeks ("Braga", Portugāle), Matejs Kovaržs (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Jindržihs Staneks (Prāgas "Slavia", Čehija);
aizsargi - Vladimīrs Coufals, Robins Hranāčs (abi - "Hoffenheim", Vācija), Davids Doudera, Tomāšs Holešs, Štepāns Haloupeks, Davids Jurāseks, Davids Zima (visi - Prāgas "Slavia", Čehija), Ladislavs Krejči (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Jaroslavs Zelenijs (Prāgas "Sparta", Čehija);
pussargi - Lukāšs Červs, Aleksandrs Sojka, Deniss Višinskis (visi - Plzeņas "Viktoria", Čehija), Vladimīrs Darida ("Hradec Kralove", Čehija), Lukāšs Provods, Mihals Sadīleks (abi - Prāgas "Slavia", Čehija), Hugo Sohureks (Prāgas "Sparta", Čehija), Tomāšs Součeks (Vesthemas "United", Anglija), Pāvels Šulcs (Lionas "Olympique", Francija);
uzbrucēji - Tomāšs Hori, Mojmirs Hitils (abi - Prāgas "Slavia", Čehija), Adams Hložeks ("Hoffenheim", Vācija), Jans Kuhta (Prāgas "Sparta"), Patriks Šiks (Leverkūzenes "Bayer", Vācija).
Austrālijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Patriks Bīčs (Melburnas "City", Austrālija), Pols Izo ("Randers", Dānija), Metjū Raiens ("Levante", Spānija);
aizsargi - Azizs Behičs (Melburnas "City", Austrālija), Džordans Boss (Roterdamas "Feyenoord", Nīderlande), Kamerons Berdžess (Svonzi "City", Anglija), Alessandro Čirkati ("Parma", Itālija), Milošs Degeneks (Nikosijas "Apoel", Kipra), Džeisons Geria (Ņiigatas "Albirex", Japāna), Lūkass Heringtons (Kolorādo "Rapids", ASV), Džeikabs Italjano ("Grazer AK", Austrija), Harijs Soutars (Lesteras "City", Anglija), Kajs Trevins (Ņujorkas "City", ASV);
pussargi - Kamerons Devlins ("Hearts", Skotija), Aijdins Hrustičs (Almelo "Heracles", Nīderelande), Džeksons Ērvains, Konors Metkalfs (abi - "St.Pauli", Vācija), Aidens O'Nīls (Ņujorkas "City", ASV), Pols Okons-Engstlers ("Sydney", Austrālija);
uzbrucēji - Nestrojs Irakunda ("Watford", Anglija), Metjū Lekijs (Melburnas "City", Austrālija), Avers Mabils ("Castellon", Spānija), Muhameds Turē (Norvičas "City", Anglija), Nišans Velupilajs (Melburnas "Victory", Austrālija), Kristians Volpato ("Sassuolo", Itālija), Tete Jengi (Mačidas "Zelvia", Japāna).