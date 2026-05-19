Krištianu Ronaldu brauks uz sesto Pasaules kausu; skotiem ierindā Eiropas līgas finālistu kapteinis
Krištianu Ronaldu sesto reizi iekļauts Portugāles izlasē Pasaules kausa finālturnīram, otrdien paziņoja valstsvienības galvenais treneris Roberto Martiness.
41 gadu vecais Ronaldu un argentīnietis Lionels Mesi kļūs par pirmajiem futbolistiem, kas sešas reizes piedalījušies Pasaules kausa finālturnīrā.
Ronaldu novembrī raidsabiedrībai CNN pauda pārliecību, ka šis noteikti būs viņa pēdējais Pasaules kauss, līdz ar to tā ir viņa pēdējā iespēja palīdzēt Portugālei pirmo reizi iegūt Pasaules kausu. Izlasē iekļauts arī Ronaldu komandas biedrs Saūda Arābijas klubā "Al Nassr" Žuāu Fēlikss, Mančestras "City" pussargs Bernārdu Silva un Mančestras "United" pussargs Brunu Fernāndešs.
Viens no pasaulē slavenākajiem sportistiem portugāļu futbolists Krištianu Ronaldu pagājušā gada nogalē noslēdza līgumu ar Saūda Arābijas klubu "Al Nassr", ...
Galvenais treneris izvēlējies izlasē iekļaut četrus vārtsargus. Martiness paziņoja, ka visa komanda domās būs ar pērn autoavārijā Spānijā bojāgājušo izlases spēlētāju Djogu Žotu.
Portugāle Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs K grupā ar Kolumbiju, Uzbekistānu un Kongo Demokrātisko Republiku.
Tikmēr Skotijas izlasē Pasaules kausam iekļauts Anglijas futbola premjerlīgas kluba Birmingemas "Aston Villa" kapteinis Džons Makgins un ilggadējais "Liverpool" aizsargs Endrū Robertsons.
Izlases galvenais treneris Stīvs Klārks nosauca valstsvienības sastāvu Pasaules kausa finālturnīram, kurā Skotija piedalīsies pirmo reizi 28 gadu laikā.
32 gadus vecais Robertsons pēc sezonas beigām atstās "Liverpool", kur spēlējis deviņus gadus, divreiz ieguvis premjerlīgas čempiona titulu un vienreiz triumfējis UEFA Čempionu līgā. Savukārt 31 gadu vecais Makgins ir kaldinājis "Aston Villa" atdzimšanu un UEFA Eiropas līgas fināla sasniegšanu, lai kvalificētos nākamās sezonas Čempionu līgai.
Izlasē ir arī pieredzējušais vārtsargs Kreigs Gordons un 19 gadus vecais pussargs Findlejs Kērtiss. Pēc četru gadu pārtraukuma izlasē atgriezies arī Anglijas pēc spēka otrās līgas jeb "Championship" komandas "Southampton" uzbrucējs Ross Stjuarts.
Skotija Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs C grupā ar Brazīliju, Maroku un Haiti.
Portugāles vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi: Djogu Košta ("Porto", Portugāle), Žuzē Sa (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Ruī Silva (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Rikārdu Veļu (Ankaras "Genclerbirligi", Turcija);
aizsargi: Rūbens Diašs, Mateuss Nunešs (abi - Mančestras "City", Anglija), Žuāu Kansēlu ("Barcelona", Spānija), Djogu Dalo (Mančestras "United", Anglija), Nunu Mendešs (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Nelsons Semedu (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Gonsālu Ināsiu (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Renātu Veiga ("Villarreal", Spānija), Tomāšs Araūžu (Lisabonas "Benfica", Portugāle);
pussargi: Brunu Fernandešs (Mančestras "United", Anglija), Bernārdu Silva (Mančestras "City", Anglija), Vitors Ferreira jeb Vitinja, Žuāu Nevešs (abi - Parīzes "Saint-Germain", Francija), Rūbens Nevešs ("Al Hilal", Saūda Arābija), Samuēls Košta ("Mallorca", Spānija);
uzbrucēji: Krištianu Ronaldu, Žuāu Fēlikss (abi - "Al Nassr", Saūda Arābija), Rafaēls Leāns ("AC Milan", Itālija), Gonsālu Ramušs (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Pedru Netu (Londonas "Chelsea", Anglija), Fransīšku Konseisāns (Turīnas "Juventus", Itālija), Gonsālu Gedešs (Sansevastjanas "Real Sociedad", Spānija), Fransīšku Trinsāns (Lisabonas "Sporting", Portugāle).
Skotijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi: Kreigs Gordons (Edinburgas "Hearts", Skotija), Anguss Ganns ("Nottingham Forest", Anglija), Laiems Kellijs (Glāzgovas "Rangers", Skotija);
aizsargi: Grānts Henlijs ("Hibernian", Skotija), Džeks Hendrijs ("Al-Ettifaq", Saūda Arābija), Ārons Hikijs ("Brentford", Anglija), Dominiks Haiams ("Wrexham", Anglija), Skots Makenna (Zagrebas "Dinamo", Horvātija), Neitans Patersons (Liverpūles "Everton", Anglija), Entonijs Ralstons, Kīrens Tjernijs (abi - Glāzgovas "Celtic", Skotija), Endrū Robertsons ("Liverpool", Anglija), Džons Sutars (Glāzgovas "Rangers", Skotija);
pussargi: Raiens Kristijs, Bens Gannons-Douks (abi - "Bournemouth", Anglija), Findlejs Kērtiss (Glāzgovas "Rangers", Skotija), Lūiss Fērgusons ("Bologna", Itālija), Billijs Gilmors, Skots Maktominejs (abi - "Napoli", Itālija), Džons Makgins (Birmingemas "Aston Villa", Anglija), Kenijs Maklīns (Noridžas "City", Anglija);
uzbrucēji: Če Adamss ("Torino", Itālija), Lindons Daiks (Londonas "Charlton Athletic", Anglija), Džordžs Hērsts ("Ipswich", Anglija), Lorenss Šenklends ("Hearts", Skotija), Ross Stjuarts ("Southampton", Anglija).