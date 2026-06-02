UEFA Čempionu līgas uzvarētājs Pačo iekļauts Ekvadoras futbola izlasē uz Pasaules kausu
Šīs sezonas UEFA Čempionu līgas uzvarētājs Viljans Pačo no Parīzes "Saint-Germain" (PSG) ir Ekvadoras komandas sastāvā startam Pasaules kausā.
Komandā būs arī Čempionu līgas finālists Pjero Inkapjē, kurš sestdien Budapeštā Londonas "Arsenal" rindās cieta zaudējumu mačā ar PSG, kā arī Anglijas premjerlīgas kluba Londonas "Chelsea" pussargs Moisess Kaisedo
Savukārt 36 gadus vecais Enners Valensija piedalīsies savā trešajā Pasaules kausa finālturnīrā.
Ekvadora E grupā 14. jūnijā Filadelfijā spēlēs ar Kotdivuāru, 20. jūnijā Kanzassitijā tiksies ar finālturnīru debitanti Kirasao un 25. jūnijā Ņūdžersijā - ar Vāciju.
Komandas mērķis būs sasniegt izslēgšanas spēļu turnīru. 2022. gada finālturnīrā Katarā ekvadorieši nepārvarēja grupu turnīra barjeru.
Ekvadoras izlases sastāvs:
vārtsargi - Ernans Galindess (Buenosairesas "Huracan", Argentīna), Moisess Ramiress ("Kifisia", Grieķija), Gonsalo Valle (Kito "Liga de Quito");
aizsargi - Perviss Estupinans ("AC Milan", Itālija), Pjero Inkapjē (Londonas "Arsenal", Anglija), Viljans Pačo (Parīzes "Saint-Germain", Francija), Hoels Ordoņjess ("Club Brugge", Beļģija), Felikss Torress (Portualegri "Internacional", Brazīlija), Džeksons Poroso ("Tijuana", Meksika), Anhelo Presjado (Beluorizonti "Atletico Mineiro", Brazīlija);
pussargi - Moisess Kaisedo (Londonas "Chelsea", Anglija), Alans Franko, Alans Minda (abi - Beluorizonti "Atletico Mineiro", Brazīlija), Pedro Vite (Mehiko "Pumas", Meksika), Heremijs Arevalo ("VfB Stuttgart", Vācija), Kendrijs Paess (Buenosairesas "River Plate",
Argentīna), Hordi Alsivars ("Independiente del Valle"), Nilsons Angulo ("Sunderland", Anglija), Antoni Valensija (Antverpenes "Royal Antwerp", Beļģija), Džons Jeboa ("Venezia", Itālija), Denils Kastiljo ("Midtjylland", Dānija), Gonsalo Plata (Riodežaneiro "Flamengo", Brazīlija);
uzbrucēji - Enners Valensija ("Pachuca", Meksika), Kevins Rodrigess (Senžilas "Royale Union", Beļģija), Hordi Kaisedo (Buenosairesas "Huracan", Argentīna), Jaimars Medina ("Genk", Beļģija).