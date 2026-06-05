Dienvidkoreja sastāvā Pasaules kausam iekļauj gan savu leģendu, gan divkārtējo Čempionu līgas uzvarētāju
Dienvidkorejas vīriešu futbola izlase uz Pasaules kausa finālturnīru dosies ar pieredzējušo Honmiņu Sonu priekšgalā.
33 gadus vecajam Sonam gaidāmais Pasaules kausa finālturnīrs būs jau ceturtais. Viņš pagājušajā vasarā pēc desmit pavadītām sezonām Totenhemas "Hotspur" rindās pievienojās ASV futbola līgas (MLS) komandai "Los Angeles".
Sastāvā iekļauti arī pēdējo divu sezonu UEFA Čempionu līgas uzvarētājs Parīzes "Saint-Germain" sastāvā pussargs Kanins Li un Minhenes "Bayern" aizsargs Mindže Kims, kā arī Inboms Hvans, kurš vēl atgūstās no potītes savainojuma.
2022. gada Pasaules kausā korejieši pēdējā grupas spēlē uzvarēja Portugāli un iekļuva astotdaļfinālā, kurā atzina Brazīlijas pārākumu. Dienvidkorejas valstsvienība cīnīsies grupā ar Čehiju, Meksiku un Dienvidāfrikas Republiku. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Dienvidkorejas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Hjonu Džo ("Ulsan", Dienvidkoreja), Sunggjuns Kims ("Tokyo", Japāna), Bumguns Songs (Čondžu "Jeonbuk Hyundai Motors", Dienvidkoreja);
aizsargi - Mindže Kims (Minhenes "Bayern", Vācija), Jumins Čo ("Sharjah", AAE), Hanbo Li ("Midtjylland", Dānija), Tehjons Kims (Kašimas "Antlers", Japāna), Džinso Parks ("Zhejiang", Ķīna), Gijuks Li ("Gangwon", Dienvidkoreja), Tesoks Li (Vīnes AG, Austrija), Jongu Sols (Belgradas "Red Star", Serbija), Janss Kastrops (Menhengladbahas "Borussia", Vācija), Munhvans Kims (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja);
pussargi - Hjondžuns Jangs (Glāzgovas "Celtic", Skotija), Sungho Paiks (Birmingemas "City", Anglija), Inboms Hvans (Roterdamas "Feyenoord", Nīderlande), Džinju Kims (Čondžu "Jeonbuk Hyundai Motors", Dienvidkoreja), Džunho Be (Stokas "City", Anglija), Jisongs Oms (Svonzi "City", Velsa), Hičans Hvans (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Dongjongs Li ("Ulsan", Dienvidkoreja), Džēsuns Li ("Mainz 05", Vācija), Kanins Li (Parīzes "Saint-Germain", Francija);
uzbrucēji - Honmiņs Sons ("Los Angeles", ASV), Hjongju O (Stambulas "Bešiktaš", Turcija), Gusuns Čo ("Midtjylland", Dānija).