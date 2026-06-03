Urugvajas izlasē uz Pasaules kausu futbolā neiekļauj bijušo līderi Svaresu, kurš izteica gatavību atgriezties
Nosaukts Urugvajas vīriešu futbola izlases sastāvs, kas cīnīsies gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā.
Urugvajas valstsvienības galvenais treneris Marselo Bielsa 26 spēlētāju sastāvā iekļāvis vairākus Eiropas klubu pārstāvjus, kā arī futbolistus no Brazīlijas, Meksikas, Argentīnas, ASV un Saūda Arābijas klubiem.
2024. gada septembrī par karjeras noslēgšanu izlases rindās pavēstīja Luiss Svaress, kurš ir Urugvajas valstsvienības visu laiku labākais vārtu guvējs, taču nesen viņš pavēstīja, ka pievienotos izlasei, ja tiks iekļauts sastāvā. Bielsa tomēr lēma neiekļaut pieredzējušo Svaresu sastāvā, dodot priekšroku citiem uzbrucējiem. Viņš izcēla, ka sastāvu izvēlējies vadoties pēc tā, kuri spēlētāji vislabāk iederēsies komandā.
Urugvajas futbolisti cīnīsies apakšgrupā ar Saūda Arābiju, Spāniju un debitanti Kaboverdi. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Urugvajas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Serhio Rošē (Portualegri "Internacional", Brazīlija), Fernando Muslera (Laplatas "Estudiantes", Argentīna), Santjago Mele ("Monterrey", Meksika);
aizsargi - Giljermo Varela ("Flamengo", Brazīlija), Ronaldo Arauho ("Barcelona", Spānija), Hosē Maria Gimeness (Madrides "Atletico", Spānija), Santjago Bueno (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Sebastians Kaseress ("America", Meksika), Matiass Olivera ("Napoli", Itālija), Hoakins Pikeress ("Palmeiras", Brazīlija), Matiass Vinja ("River Plate", Argentīna);
pussargi - Manuels Ugarte (Mančestras "United", Anglija), Emiljano Martiness ("Palmeiras", Brazīlija), Federiko Valverde (Madrides "Real", Spānija), Rodrigo Bentankurs (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Agustīns Kanobjo ("Fluminese", Brazīlija), Huans Manuels Sanabria (Soltleiksitijas "Real", ASV), Džordžians de Arasketa, Nikolass de la Kruss (abi - "Flamengo", Brazīlija), Rodrigo Salasars ("Braga", Portugāle), Fakundo Pellistri ("Panathinaikos", Grieķija), Brians Rodrigess ("America", Meksika), Maksimiliano Arauho (Lisabonas "Sporting", Portugāle);
uzbrucēji - Rodrigo Agirre ("Tigres", Meksika), Federiko Vinjass ("Oviedo", Spānija), Darvins Nunjess ("Al Hilal", Saūda Arābija).