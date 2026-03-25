Negodīgi izmanto monopolu. Futbola fani Eiropas Komisijā iesnieguši sūdzību pret FIFA
Organizācija "Eiropas Futbola atbalstītāji" kopā ar patērētāju grupu "Euroconsumers" iesnieguši sūdzību Eiropas Komisija pret FIFA saistībā ar tās pielietoto biļešu politiku 2026. gada Pasaules kausā futbolā, kas šovasar gaidāms ASV, Kanādā un Meksikā.
Sākotnējās FIFA izsludinātās biļešu cenas uz 2026. gada Pasaules kausu, kas norisināsies Ziemeļamerikā, šokēja futbola fanus. Tika aplēsts, ka astoņu spēļu apmeklēšanai katrā kārtā futbola fanam varētu izmaksāt no 6035 līdz 14 266 eiro, kas ir tikai iztērētā nauda biļetēs. Salīdzinājumam, 2022. gada turnīrā septiņu spēļu apmeklējums izmaksāja no 1695 līdz 4520 eiro. Kritikas dēļ FIFA apgrozībā izlaida lētākas biļetes, taču to ir ļoti maz - piemēram, uz Anglijas un Skotijas grupas spēlēm par 52 eiro var iegādāties vien 400 biļetes.
Nemierā ir futbola fani, kuru "Eiropas Futbola atbalstītāji" apvienība ir ar sūdzību vērsusies Eiropas Komisijā. Tā savā sūdzībā paudusi, ka FIFA ļaunprātīgi izmantojusi savu monopola stāvokli, nosakot cenas Pasaules kausa finālturnīram. Organizācija mudinājusi FIFA atteikties no dinamiskās cenu noteikšanas, kas balstās uz pieprasījuma, kā arī iesaldēt biļešu cenas. Tiek pieprasīts arī lielāks caurspīdīgums, kā, piemēram, 48 stundas iepriekš paziņojot par biļešu pieejamību katrā kategorijā un to, kur tās atradīsies.
"FIFA pieder monopols pār 2026. gada Pasaules kausa biļešu pārdošanu, un tā ir izmantojusi šo varu, lai uzspiestu faniem nosacījumus, kas konkurētspējīgā tirgū nekad nebūtu pieņemami," teikts paziņojumā Eiropas Komisijai. Tā norādījusi uz vismaz sešiem piemēriem, kuros FIFA savas pozīcijas izmantojusi ļaunprātīgos nolūkos. Tā, piemēram, tas saistīts ar tā saucāmo ēsmas reklāmu. Tādā veidā tika reklamēta biļešu cena, kas patiesībā nebija pieejama. Šāda veida reklāma ir nelikumīga.
FSE direktors Ronans Evains izteicās, ka organizācijai nebija citas izvēles kā vērsties Eiropas Komisijā, jo FIFA "nespēja iesaistīties jēgpilnās konsultācijās". "Viņi norādījuši uz saviem neapstiprinātajiem pārdošanas datiem kā negodīgas biļešu prakses apstiprinājumu, lai gan patiesībā viņi neatstāj lojālos fanus bez citas izvēles – maksāt vai zaudēt," sacīja Evains.
"FIFA ir informēta par iesniegto sūdzību, taču šobrīd mēs neesam tiesīgi sniegt sīkākus komentārus," situāciju komentēja organizācijā. "FIFA koncentrējas uz to, lai nodrošinātu godīgu piekļuvi mūsu spēlei esošajiem un potenciālajiem faniem. Tā kā esam bezpeļņas organizācija, tad ieņēmumi, ko gūstam no Pasaules kausa organizēšanas, tiek atkārtoti ieguldīti, lai veicinātu spēles izaugsmi visās 211 dalīborganizācijās pasaulē."
2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs notiks no 11. jūnija līdz 19. jūlijam. Tā kļūs par pirmo reizi, kad tajā piedalīsies veselas 48 komandas. 2022. gadā par turnīra čempioni kļuva Argentīna ar Lionelu Mesi priekšgalā.