Senegāla sastāvā Pasaules kausam iekļauj arī savainoto kapteini
Senegālas vīriešu futbola izlases sastāvā startam Pasaules kausa finālturnīrā iekļauts arī savainotais valstsvienības kapteinis Kalidū Kulibalī.
Saūda Arābijas vienības "Al-Hilal" aizsargs Kulibalī augšstilba savainojuma dēļ nav spēlējis kopš aprīļa sākuma. Viņam šis būs trešais Pasaules kausa finālturnīrs.
Senegālas futbolisti gada sākumā triumfēja Āfrikas Nāciju kausa izcīņā, taču martā senegāliešiem tituls tika atņemts, par čempioniem pasludinot Marokas futbolistus.
Senegālieši cīnīsies apakšgrupā ar Franciju, Norvēģiju un Irāku. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā.
Senegālas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Eduārs Mendī ("Al-Ahly", Saūda Arābija), Mori Diavs ("Le Havre", Francija), Jehvans Diufs ("Nice", Francija);
aizsargi - Kalidū Kulibalī ("Al-Hilal", Saūda Arābija), Abdulaje Seks (Haifa "Maccabi", Izraēla), Musa Diahate (Lionas "Olympique", Francija), Ismails Jakobss (Stambulas "Galatasaray", Turcija), Mamadū Sarrs ("Strasbourg", Francija), Antuāns Mendī ("Nice", Francija), Ilajs Kamarā (Briseles "Anderlecht", Beļģija), Elhadži Maliks Diufs (Vesthemas "United", Anglija), Krepins Diata ("Monaco", Francija), Mustafa Mbovs ("Paris", Francija);
pussargi - Idrisa Gejs (Liverpūles "Everton", Anglija), Pape Matars Sarrs (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Patē Siss (Madrides "Rayo Vallecano", Spānija), Pape Gejs ("Villarreal", Spānija), Lamins Kamarā ("Monaco", Francija), Habibs Diarra ("Sunderland", Anglija), Bara Sapoko Ndiaje (Minhenes "Bayern", Vācija);
uzbrucēji - Sadio Manē ("Al Nassr", Saūda Arābija), Bamba Djengs ("Lorient", Francija), Nikolā Džeksons (Minhenes "Bayern", Vācija), Ilimāns Ndiajē (Liverpūles "Everton", Anglija), Ismaila Sarrs (Londonas "Crystal Palace", Anglija), Šerifs Ndiajē ("Samsunspor", Turcija), Šeihs Sabalī ("Metz", Francija), Ibrahima Mbajē ("Paris", Francija), Assane Diao ("Como", Itālija).