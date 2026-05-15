Beļģijas futbola izlase sastāvā iekļauj pieredzējušus futbolistus ar Lukaku, Kurtuā un De Breini priekšgalā
Nosaukts Beļģijas futbola izlases sastāvs 2026. gada Pasaules kausa finālturnīram.
Uzbrucējs Romelu Lukaku, aizsargs Aksels Vitsels, pussargs Kevins de Breine, kā arī Madrides "Real" vārtsargs Tibo Kurtuā Pasaules kausā Beļģijas izlasē spēlēs ceturto reizi.
Notable:
🧤 Mike Penders replaces Matz Sels
🛡️ 9 defenders were selected
🧔♂️ Axel Witsel is selected as expected
🆕 Matias Fernandez Pardo
🔙 Diego Moreira
❌ Mika Godts, Loïs Openda, Mandela… pic.twitter.com/RbYOFxUiUc
Beļģijas izlasē Lukaku nav spēlējis gandrīz gadu, kopš jūnijā Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē guva vārtus pret Velsu. Traumas dēļ 33 gadus vecais uzbrucējs šosezon Neapoles komandas rindās ir piedalījies tikai piecās A sērijas spēlēs.
Viņš tika iekļauts Beļģijas izlases sastāvā pēdējās pārbaudes spēlēs martā un aprīlī, taču no izlases atteicās, jo bija bažas par viņa fizisko sagatavotību. Pēdējos divus mēnešus Lukaku ir pavadījis Beļģijā rehabilitācijā pēc paceles cīpslu savainojuma.
Kurtuā pēdējā spēle izlasē bija oktobrī, un viņš netika iekļauts Beļģijas pēdējā sastāvā traumu dēļ, taču šosezon viņš ir bijis viens no galvenajiem spēlētājiem "Real" komandā. Londonas "Arsenal" uzbrucējs Leandro Trosārs un Mančestras "City" pussargs Žeremī Doku Beļģijas izlasi papildinās ar Anglijas premjerlīgas pieredzi.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā. Beļģija spēlēs G grupā pret Ēģipti, Irānu un Jaunzēlandi. 2018. gada Pasaules kausā Beļģija izcīnīja trešo vietu, bet 2022. gadā izlase nepārvarēja grupu turnīru.