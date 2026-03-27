Jāpārdod māja, lai finansētu braucienu. Populārs angļu futbola fans atradis veidu, kā tikt uz dārgo Pasaules kausu futbolā
Anglijas futbola līdzjutējs Endijs Milns, kurš popularitāti iemantoja 2022. gada Pasaules kausā, lēmis pārdošanā izlikt ko sev ļoti vērtīģu, lai tikai varētu apmeklēt Ziemeļamerikā gaidāmo finālturnīru šogad.
Bijušais skolotājs, tagad 62 gadus vecais Endijs Milns savas dzīves laikā apmeklējis veselus deviņus Pasaules kausa finālturnīrus, atbalstot dzimteni.
Popularitāti viņš iemantoja 2022. gada Pasaules kausā, kura astotdaļfinālā Anglija ar 3:0 apspēlēja Senegālu. Viņa bilde lika Milnu izskata ziņā salīdzināt ar futbola treneri Stīvu Maklārenu, kurš nesen pameta Jamaikas galvenā trenera posteni.
Anglija, kas 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā divas reizes apspēlēja Latviju (3:0, 5:0) un tādējādi viesojās arī Rīgā, būs viena no finālturnīra favorītēm. Milns plāno apmeklēt savu desmito finālturnīru, taču izmaksu ziņā tas būs ļoti dārgs - jau ziņots, ka biļešu augsto cenu politikas dēļ FIFA saskārusies ar lielu kritiku, turklāt nesen par šo faktu sūdzība tika iesniegta Eiropas Komisijā.
Anglijas fani pirms savas izlases spēles ar Latviju "Daugavas" stadionā; 14.10.2025
Milns jau iegādājies biļetes uz katru Anglijas iespējamo spēli līdz pat finālam, kas nozīmē viņa atrašanos ASV veselu septiņu nedēļu garumā. Ņemot vērā, ka brauciens nebūs no lētākajiem priekiem, viņš izlēmis pārdot māju. Češairā esošais īpašums novērtēts ar aptuveni 350 tūkstošu sterliņu mārciņu lielu cenu jeb 404 tūkstošiem eiro. Līdz šim šajā īpašumā viņš pats nedzīvoja, jo tas nav vienīgais viņam piederošais nekustamais īpasums. Līdz lēmumam par tā izlikšanu pārdošanā Milns to izīrēja.
"Vēlos redzēt visu turnīru. Uz ASV došos jau 3. jūnijā un atradīšos tur septiņas nedēļas. Tas man izmaksās kaudzi naudas. Vienmēr cenšos visu darīt pēc iespējas lētāk. Ceļošanas izmaksas ir lielas, taču biļetes iegādājos jau savlaicīgi. Māja ies tirgū, jo, pārdodot to, varēšu doties uz Pasaules kausu. Turnīrs Katarā bija kā manis pasniegta dāvana sev."
Milns ar paša izveidoto Pasaules kausa trofejas repliku iemantojis popularitāti futbola fanos visā pasaulē. Viņa pirmais apmeklētais Pasaules kauss bija tālajā 1982. gadā, kad pats bija vien 19 gadus vecs. Pat visu mantu nozagšana Milnam netraucēja turpināt sekot līdz Anglijas izlasei un doties uz tās spēlēm.
2026. gada Pasaules kauss futbolā gaidāms no šī gada 11. jūnija līdz 19. jūlijam. Tajā pirmo reizi piedalīsies 48 komandas. Anglijas izlase atradīsies L grupā, kur ielozētas arī Horvātijas, Ganas un Panamas izlases. 17. jūnijā Dalasā tā spēlēs pret Horvātiju, 23. jūnijā Bostonā pret Ganu, bet 27. jūnijā Ņūdžersijā pret Panamu. Tātad, lai apmeklētu visas trīs grupas spēles, Milnam nāksies arī krietni paceļot ASV robežās.