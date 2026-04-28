Šovasar Pasaules kausā varētu mainīties ierastie dzelteno kartīšu noteikumi
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) gatavojas grozīt dzelteno kartīšu noteikumus gaidāmajā Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā.
Ziņu aģentūra DPA, atsaucoties uz saviem avotiem, un raidorganizācija BBC vēsta, ka valdošā futbola institūcija plāno atcelt dzeltenās kartītes ne tikai pēc ceturtdaļfināla, bet arī pēc grupu turnīra. Šo jautājumu paredzēts apspriest FIFA Padomes sanāksmē Vankūverā vēlāk otrdien.
Parasti pēc otrās dzeltenās kartītes Pasaules kausa izcīņas turnīrā spēlētāji tiek diskvalificēti uz vienu spēli. FIFA savulaik ieviesa dzelteno kartīšu dzēšanu pēc ceturtdaļfināla, lai izvairītos no tādiem gadījumiem kā 2002. gadā, kad Vācijas izlases kapteinis Mihaels Ballaks bija spiests izlaist finālu, jo pusfinālā saņēma otro aizrādījumu.
Tagad ir paredzēts ieviest vēl vienu kartīšu dzēšanas posmu pēc grupu posma, jo turnīrs ir paplašināts no 32 līdz 48 komandām, kas prasa papildu izslēgšanas kārtu.
Šonedēļ Vankūverā notiek FIFA sanāksmes, tostarp ceturtdien notiks ikgadējais kongress.
PK finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies jūnijā un jūlijā. 2026. gadā PK finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases, kas sadalītas 12 apakšgrupās. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divu pirmo vietu ieguvējas un astoņas labākās no 12 trešo vietu ieguvējām.